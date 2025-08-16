Slušaj vest

Aleksandra Babejić, inače bivša učesnica rijalitija "Farma 8", odrasla je uz pevačivu Gagu Filipović, pa joj javni život i javne ličnosti nisu strani pojam.

Kako je često bila u društvu pevača, glumaca i aktuelnih ličnosti, izgleda da nije zaobišla ni jednu od bivših članica kriminalne grupe "Pink panter".

Stan Olivere Ćirković

Babejićeva je u rijalitiju podelila detalje susreta sa Oliverom Ćirković, ali i sa njenim sinom Nikolom, pa je do detalja opisala zgradu i stan u kom živi bivša košakrašica sa porodicom.

- Oni su renovirali zgradu, njen sin Nikolas mi pokazuje sve što su uradili u toj zgradi. Oni su napravili perverziju, to je stambena zgrada. Lift i zgrada su u staklu, stepenice se sijaju, a pod možeš da ližeš. Kad sam ušla u stan, videla sam da su sve slike iz zatvora zakačene na zidovima. Stan joj je bolesno dobar, u stanu sam pričala sa njom - pričala je Aleksandra, pa dodala:

- Primetila sam dok sam pričala sa njom, nijednom me nije gledala u oči dok je pričala, već je gledala negde. Ne voli da gleda ljude u oči, to je objašnjavala par puta. Ne radi to, ne želi tu komunikaciju, tu bliskost. Dugo smo pričale i ostale smo u kontaktu danas. Tad je imala tonu njenih knjiga u stanu koje je trebala da isporuči - govorila je Aleksandra.

Burna kriminalna prošlost

Bivša članica kriminaline grupe "Pink panter" i bivša košarkašica Olivera Ćirković govorila je o odnosu sa sinom Nikolom kojem je morala da objasni da njegovi roditelji imaju kriminalnu prošlost.

Olivera Ćirković je u zatvoru provela 21 godinu, a njen suprug 13, a kako kaže, povrh svega je uspela sinu da objasni da ne krene tim stopama i da je kriminal loš.

- Ceo život zna, od rođenja moje dete zna da njegov otac i ja činimo to što činimo, s tim da smo specifični ljudi kako se nismo svađali i čupali za kosu, a razvodili smo se. To mnogo teško ide, uglavnom idu neke prepirke, neke smicalice... - objasnila je ona tada i dodala da je sinu objašnjavala da je kriminal loš.

- Moje dete nije raslo uz kult „Živeli kriminalci" i da je dobro baviti se kriminalom. Ja sam to odvojila, kao neka dva paralelna sveta nekako, ne znam kako sam to uspela. Da, mama to radi, donosi neku robu i ne objašnjavam da je to ružni prljavi kriminalac koji donosi nego da je to mama. Mama je „hajduk", jer ti donosi to zlato. Evo ti zlato na stolu, evo ti bunde. Sećam se, kad je imao nekoliko godina, pravili smo tobogan od bundi i on se kliza niz kradene bunde - ispričala je za Grand.

Kurir/Pink.rs

Olivera o danima u zatvoru: