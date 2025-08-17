ZAVIRITE U LUKSUZNO ZDANJE VERICE ŠERIFOVIĆ: Kuća u Kragujevcu ima ogromnu terasu, još veće dvorište, a ima i poslastičarnicu... (FOTO)
Verica Šerifović ima kuću u Kragujevcu, a malo ko zna kako je uređena i kako zapravo izgleda.
Ekipa emisije "Paparaco Lov" posetila je pevačicino rodno mesto u Kragujevcu, a sve odiše suvim luksuzom.
Kuća iz snova
Ogromna kuća ograđena je visokom ogradom, velika terasa ispred nje i prostrano zeleno dvorište - nema sumnje da je ova nekretnina za njih prava oaza mira.
Verica je svoj domu Kragujevcu uredila po najvišim stanardima, enterijer, ali i eksterijer ostavljaju bez daha.
Budući da tek ponekad majka Marije Šerifović deli fotografije na društvenim mrežama iz svog doma, prava je retkost za publiku da ima uvid u ovo luksuzno zdanje.
Kuća Verice Šerifović predstavlja do sada još neviđen luksuz, budući da je svaki kutak uređen skupim detaljima, a njena ćerka Marija često voli da provodi vreme u njoj.
Poseban deo
Verica ima i posebni deo koji je pretvoren u poslastičarnicu. Naime, pevačica samostalno vodi posao, a nije joj prvi, put budući da je bila vlasnica poslastričarnice na Novom Beogradu.
U svom "malom" raju u Kragujevcu, Verica je potpuno posvećenja spremanju raznoraznih slatkiša. Sudeći po raskošnim detaljima unutar vile, stiče se utisak da pevačici posao ide i više nego dobro.
Ipak, kada Marija nije tu, Verici društvo pravi njen verni pas Tobi, koji je prisutan na većini fotografija zabeleženim na Veričinom Instagramu.
