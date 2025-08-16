Slušaj vest

Tea Tairović je nedavno nastupila u krcatom klubu u Budvi, gdje je priredila još jednu nezaboravnu žurku. Kada je svirka malo odmakla, Tea je u prvim redovima ispred bine videla koleginicu Simonu Milošević i nije mogla da joj ne da mikrofon da otpeva deo njene pesme.

Simona se bez reči latila mikrofona i zapevala Tairovićkin hit „Da overim“, nakon čega je nastao haos u klubu. Publika, ali i Tea, bili su oduševljeni Simoninim glasom i pevanjem, a ni ovacije nisu izostale.

Kada se završila pesma, atraktivna Novosađanka se obratila Miloševićevoj i jasno joj stavila do znanja da je „pokidala“.

Aplauz za moju koleginicu, pa ti si bre ženo zmaj, divna si – rekla je Tea Tairović, vidno oduševljena.