Tea Tairović je nedavno nastupila u krcatom klubu u Budvi, gdje je priredila još jednu nezaboravnu žurku. Kada je svirka malo odmakla, Tea je u prvim redovima ispred bine videla koleginicu Simonu Milošević i nije mogla da joj ne da mikrofon da otpeva deo njene pesme.

Simona se bez reči latila mikrofona i zapevala Tairovićkin hit „Da overim“, nakon čega je nastao haos u klubu. Publika, ali i Tea, bili su oduševljeni Simoninim glasom i pevanjem, a ni ovacije nisu izostale.

Koleginica raspametila Teu Tairović na nastupu Izvor: Instagram

Kada se završila pesma, atraktivna Novosađanka se obratila Miloševićevoj i jasno joj stavila do znanja da je „pokidala“.

Tea Tairović Foto: Privatna Arhiva