Branka Milijančević, poznatija kao Branka Blek Rouz, nedavno je priznala u intervjuu za Kurir da ima problema jer se ludo zaljubila u čoveka s kojim je provela trubulentan period, ali on ju je otkačio i blokirao.

Burna ljubav

Ona nam se tada požalila i otkrila sve detalje burne romanse.

- Za vreme korone zaljubim se u dečka koji me je jurio deset godina. Tada sam bila u vezi, verna sam i nikad nisam htela da se vidim s njim. Znači, ja se vidim s njim i zaljubim se bez poljupca. Gledam ga, a leptirići rade, ludilo. Toliko sam odlepila da sam išla da se molim Bogu, rekla sam: "Bože, samo da nemam više ovo osećanje!" Međutim, šta se desilo.... On lud, Crnogorac. Izađem sa Dragim Domićem i nekim drugarima, a on mi ništa ne veruje. Kaže: "Svi te oni je* u!" Ja mu kažem: "Pa je*ao bi me ti za ovih deset godina da je to tako." Pa je onda bio ljubomoran što se slikam za Onli fans, jaooo... Izjeo me, ja sam plakala, pa sam ga napu*avala, pa sam ga onda blokirala. E, sad je on mene blokirao! Znači ne ide nam nikako. I dalje imam emociju prema njemu, što je najgore.

Koliko dugo ti se nije desilo da se tako zaljubiš?

- Baš dugo. Odlepila sam, ne znam šta mi je.

Intima

Ali kako to kad si ti uvek važila za s*ksualnu ženu? Sama si pričala: "Ja sam pokretni s*ks, ništa emocije."

- Prošlo je to kad sam bila mlada, kr**nem se i to je to. Ali meni to sad nije užitak, stvarno nisam u tom fazonu. Pre ću da masturbiram nego da imam s nekim s*ks čisto da se zove da je bilo nešto. I evo, desi se ovo s njim, još i on razveden i ima dete. Ma sve se uklapa, ali džaba.

Kako reaguju ljudi kad te vide?

- Kako ko. Evo, sad sam bila u opštini, došao je načelnik specijalno da me vidi, pa me zvao u kancelariju da sedim s njim dok ova ne završi to što treba oko papira. Čovek stvarno ima najbolje mišljenje. Ova što mi je radila te papire je moj fan, prati me. Išla sam na pijacu, mahale mi žene.Na autobuskoj mi neka žena viče "Branka naša"! Znači, žene koje su porodične me vole, a ima mladih... Evo, jedan mi piše na Onli fansu, kaže: "U Budvi sam, hoćeš da me zoveš na noćno kupanje?" Kako da ne, evo ja ovde dočekujem ko god dođe da idemo na kupanje (smeh). Ima normalnih ljudi, a ima i ovih koji misle da će odmah da me j**u, i to je tako.

Je l' ti dosadio s*ks?

- Ma nije, ja sam željna s*ksa. Ja sam ugrožena žena (smeh). Evo, iskreno, sad sam imala post i kad postim, ja ne masturbiram. Međutim, meni hormoni proradili i ja masturbiram jednom, pa zadnju nedelju nisam ni išla da se pričestim. Kako da idem na pričešće kad sam prekršila. Stvarno, željna sam seksa, ali nema pravog.

Muškarci

A koje ti je najneprijatnije iskustvu s muškarcem?

- Pa kad ne može da mu se digne (smeh). Mene bude sramota. Imala sam jednog, davno je to bilo... Mi smo kao nešto počeli, međutim, nigde ne vidim onu stvar. Ali stvarno, nešto malo, manijaturno, samo naznačeno. Bilo mi glupo i neprijatno, pravim se luda. I on nešto pokušava i dalje, a ja ga pitam šta hoće. On mrtav ladan kaže da hoće da vodimo ljubav. Ja mu kažem: "Gledaj, ja ću ti sad dati jedan savet. Za tvoje dobro, pozovi s*ksologa jer će ti trebati. Zbog mene ti ne treba, ali za ubuduće hoće." I eto, on je otišao na operaciju i rešio problem, a da mene nije bilo, ne bi otišao sigurno.

Je l' te zovu muškarci za savete?

- Zovu, brate, ali ja ni sebe ne mogu da posavetujem, vidiš da imam ljubavne probleme (smeh).

Šta te pitaju?

- Uglavnom da li im je mali penis ili kako žena treba da zadovolji muškarca. Oni misle da sam ekspert, a ja jadna ugrožena i sama (smeh).

