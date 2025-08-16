Slušaj vest

Goca Tržan danas spada u najuspešnije pevačice kada je pop muzika u pitanju, a mnogi su je zavoleli još kao članicu legendarne grupe koja je harala devedesetih godina, Tap 011.

Danas je atraktivna plavuša koja je preko 10 godina u srećnom braku, a nekada je izgledala sasvim drugačije.

Početak karijere

Goca je neko ko se nije libio da svoju dugu kosu skroz skrati i šiša se na kratko a u isto vreme i ofarba.

Jedno od prvih pojavljivanja pevačice bilo je sa dugom kosom kada je bila jedna od najlepših brineti, a ubrzo je potpuno promenila svoj imidž.

Goca Tržan nekad i sad:

Ošišala se skoro do glave i ofarbala u plavo, te je dugi niz godina nosila kratku kosu u raznim varijantama.

Nekoliko godina kasnije ostala je verna plavušama, ali joj je kosa znatno duža. Izgledom i dalje pleni, a svoj stav prema muškarcima ne krije, te je nedavno priznala kako je sadašnji suprug mlađi 14 godina uspeo da je zadrži pored sebe.

Napustila Tap 011 sa 50 maraka u džepu

Pevačica je sa bendom napravila veliki uspeh, međutim zbog nesuglasica među članovima, promene u muzičkom okruženju i želju pojedinih članova da se usmere ka solo karijerama dovelo je do toga da se grupa raspadne.

Goca Tržan je napustila je grupu 2000. godine, a njen odlazak bio je rezultat želje za ličnim razvojem i muzikom koja bi više održavala njen stil i umetnički izraz.

- Sa Perom nisam pričala već godinu dana, gluposti, dečije stvari. Energija je bila loša, sve je počelo da se raspada. Sećam se da sam jednog dana išla kod zubara, u džepu sam imala samo 50 maraka i zapitala se – šta dalje? U tom trenutku mi je samo “kliknulo” i rekla sam im: “Ljudi, nemojte da se ljutite, ja odlazim”- ispričala je Goca u emisiji "Iz profila".

Zaposlila Kineskinju

Goca Tržan nedavno je započela biznis sa ugostiteljstvom. Pevačica je sa svojim suprugom Rašom Novakovićem na Adi Ciganliji otvorila kafić i restoran koji nudi i usluge spa i velnes centra.

Na poziciji konobara, kuvara, čuvara, obezbeđenja nalaze se naši ljudi, međutim, kako smo mogli da primetimo, Goca je zaposlila i jednu Kineskinju. Ona radi kao spremačica, a svoj posao obavlja besprekorno, kako smo imali prilike da vidimo.

Iako su napolju ogromne temperature, Kineskinja je bila u trenerci s rukavima i dugačkim nogavicama. Sve vreme je obitavala oko gostiju i sklanjala sve što gostima nije trebalo.

