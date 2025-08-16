Slušaj vest

Pevačica Marija Mikić nedavno je imala treću operaciju glasnih žica u Turskoj, a sada je prvi put zapevala posle zadnje intervencije. Ona je zapevala sa kolegom Mirzom Selimoviće i oduševila sve.

Inače, Marija Mikić pričala je o zdravstvenom problemu i tom prilikom otvorila dušu da je iza nje veoma težak period, pa je navela da je mislila da je njenoj karijeri došao kraj.

- Pet meseci strepim da li će uopšte ovaj dan doći. Pet meseci agonije, neprestane borbe. Depresije. Uspona, padova. Život je udarao sve jače i jače. Izgubila sam nadu, počela da razmišljam čime ću drugo da se bavim, gde je moja muzika, da li će je ikada više biti. Ko ću biti ja? A ovi ljudi.... nisu dali da padnem. Bili su neprestani vetar u leđa i kada me čuju kako zvučim, i kada sagnu glavu pa me gledaju u oči i kažu: "Ozdravićeš". I evo ga dan.... - pričala je Marija.

- Ponovo ja, ponovo pevam u kolima, ponovo pričam sa ljudima a da se ne bojim ničega, ponovo se smejem, ponovo čitam priče svojoj deci pred spavanje... Ovo je moj omiljeni video ikada, vaši osmesi su meni sve. Idemo dalje! - napisala je ona.

