- Pet meseci strepim da li će uopšte ovaj dan doći. Pet meseci agonije, neprestane borbe. Depresije. Uspona, padova. Život je udarao sve jače i jače. Izgubila sam nadu, počela da razmišljam čime ću drugo da se bavim, gde je moja muzika, da li će je ikada više biti. Ko ću biti ja? A ovi ljudi.... nisu dali da padnem. Bili su neprestani vetar u leđa i kada me čuju kako zvučim, i kada sagnu glavu pa me gledaju u oči i kažu: "Ozdravićeš". I evo ga dan.... - pričala je Marija.