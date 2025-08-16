Slušaj vest

Dragan Marinković Maca nedavno je u emisiji "Nije sve tako crno" govorio o svom detinjstvu ali i nepoznatim detaljima iz svog života.

Glumac je bez dlake na jeziku otkrio svoje svakodnevne unutrašnje borbe i probleme sa kojima se suočava.

"Papak je gori od atomske bombe"

- Papak je gori od atomske bombe. Predrasude i lažni moral su najveći problemi i dominantne karakterne osobine jednog papka. To je džukela koja će vas za*ebati. To morate da znate. Svaki dan se osećam kao u crtanom filmu "Kalimero" i govorim: "To je nepravda!" U principu život je vrlo jednostavan, tih, miran i povučen, ali postoji milion prepreka i ljudi koji to na neki način iskomplikuju, ali je generalno jednostavan - govorio je glumac.

Za Kurir je govorio o svom pozivu i profesiji, te se osvrnuo na glumu i umetnost koja mu je mnogo toga donela u životu.

Foto: Damir Dervišagić

- Gluma je divan poziv. Naravno, upisao sam iz prve. Pripremio sam monolog koji jako volim i otišao, primljen odmah. Kasnije sam bio proglašen najboljim studentom. Igraš se, to je divan poziv, mi glumci nikada ne odrastamo i ne želim da ubijem to dete u sebi. Volim to čime se bavim. Napravio mi je tu substituciju i pripremu za sve ono što sam danas. Imao sam i školu glume, a danas na sarajevskoj akademiji trećina ljudi koji su prošli kroz moju školu a sada su asistenti i profesori. Nikad nisam odustajao od onoga što sam želeo... - govorio je Marinković za Kurir.

Takođe, glumac je pričao o težem ali pravičnijem putu i borbi ka uspehu, priznao da je sve stekao sam, a onda se obratio i mlađim generacijama.

- Bolje je kad nemaš leđa. Zvuči suludo ali lakše je. Ni ja nisam imao nekoga da stane iza mene, meni je otac rano umro. Nisam tatin sin i sve sam uradio sam. Tako ja i mladima govorim, kada upišu FDU da nisu glumci jer su studenti glume. Naš poziv je jako za*eban jer ako te neko nigde nije video onda je i glupo reći čime se baviš, kao da ne postojiš. Mnoštvo talentovanih ljudi imamo koji ili ne rade nigde ili jako malo. Težak je poziv. Uvek govorim da ne čekaju da ih iko zove, ko im j*** mater, to su *upci. Vidiš da stalno jedni te isti glume, igraju, to su budale i bezobrazni ljudi - izjavio je Maca i dodao:

- Svi te pitaju: "Imaš li iskustva?", pa kako da da imam mater ti j**** kad mi nisi dao priliku. Daj mi šansu da krenem, da se pokažem, da zavrtim. Ne, nego se ovde zovu ti neki svoji ljudi sa strane. Poražavajuće je šta rade, meni je to nepristojno. Sada jedan igra u milion serija i filmova, da li peru pare šta li rade... Nemam ni sa tim problem, samo neka bude delo, ne mora remek delo, samo ne nedelo. Držite se, radite! Ja prvi nisam ni na čijim jaslama... - govorio je Maca.

