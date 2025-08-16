Slušaj vest

Željko Zeković, pevač sve popularnijeg "Republika benda", ovog leta uživa na odmoru u Italiji.
Naime, ovaj pevač se u proteklom periodu odmara od brojnih svirki, a ovog vrelog leta on je odlučio da svoju porodicu odvede u Italiju.

Osvanule su i fotografije na društvenim mrežama. Na fotografijama Željko je pokazao koliko je srećan kada je sa svojom suprugom.

Željko Zeković Foto: Privatna Arhiva

Inače, dok je Željko u Italiji, njegov brat, koji je bubnjar u pomenutom bendu, Veljko Zeković ovog leta sa porodicom odmara u Grčkoj. Veljko u Grčkoj nije propustio koncert i velike grčke muzičke zvezde Despine Vandi.

Inače, članovi "Republika benda" su još nekoliko dana na odmoru, a onda se vraćaju svojoj publici i brojnim nastupima.

