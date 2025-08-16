Slušaj vest

Harmonikaš Dragan Stojković Bosanac svojevremeno je želeo da "zabiberi" karijeru pevačice Ane Bekute, nakon što je došla kod njega u studio puna samopouzdanja.

Harmonikaš Dragan Stojković Bosanac Foto: Damir Dervišagić

Bosanac je ispričao kako nije verovao u pesmu koja se Ani dopala, te joj je namerno napravio komplikovan foršpil koji je kasnije postao pravi izazov za muzičare.

Dragan je priznao kako mu je Bekuta tada stala na žulj, pa je odlučio da joj postavi težak zadatak koji je priželjkivao da neće savladati.

- Ima jedna pesma koja je postala hit, a meni je Ana Bekuta toliko išla na živce kada je došla i rekla: "E, ovo je prava pesma!". Bio sam nakrivo nasađen u tom trenutku i napravim uvod za pesmu, takozvani foršpil ,da ga ja sada ne znam odsvirati, samo da ga zakukuljim da ne postane hit. Obično biva "Daj napravi taj uvod da svi mogu da odsviraju" - ispričao je Stojković, otkrivši da se radi o pesmi "Rano moja".

Foto: Boba Nikolić

Otkad je prvi put počeo da aranžira i producira, Bosanac ima isti princip rada koji nije menjao do dana današnjeg.

- Jedna pesma, jedan termin. To i danas radim. Ja produciram pesme onako kako bih ja voleo da pevam i mogu sve da otpevam samo u falsetu i uradim dobru pripremu. Pevač kada dođe u studio on je spreman. Ali počinje zamor. Sećam se kada smo snimali prvu ploču Bekuti, došla je "napucana", ja kažem: "Pusti je da otpeva celu ploču, pa ćemo sutra nastaviti". Kada je Ana završila i pitala da li smo završili, ja kažem: "Gotovo, za danas". I posle smo snimali osam pesama osam dana - izjavio je Bosanac za Grand.

Prva izjava Bosanca nakon vesti da je napustio Zvezde Granda

- Šta da vam kažem... Sve je rečeno. Osećam se super. Isti ću biti kao što sam i bio. Ja ne postavljam stvari. Muzika je nešto što se mora voleti i negovati - izjavio je Bosanac za Republiku i dodao:

- Da vam kažem, ja sam profesionalac, ja nisam amater. Ja sam i tu ušao na poziv Saše Popovića, pre 15 godina da mu pomognem, koje godine sam ušao... 2009, još dok nisu bili ovi mentori i čalnovi žirija su se menjali. Otkad sam se pojavio, više nisam izašao. Ja sam tu bio zbog Popovića, koji je bio divan čovek i znalac svog posla

