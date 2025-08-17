Slušaj vest

Aleksandra Prijović uskoro će se poroditi, a proteklih nekoliko meseci sa suprugom Filipom Živojinovićem je vodila računa da sve bude spremno za dolazak ćerke.

Bračni par je nakon saznanja da će se po drugi put ostvariti u ulozi roditelja odlučio da renovira deo svoje porodične kuće na Bežanijskoj kosi, a prvenstveno su želeli da novi član porodice dobije svoju posebnu sobu.

Sve je spremno

Kako saznajemo, radovi su trajali od proleća, što je malo duže od očekivanog, ali je na kraju sve ispalo onako kako su Živojinovići zamislili.

- Na ideju da se napravi soba za bebu prva je došla Aleksandra. Filip se s tim odmah složio. Njihova kuća je imala četiri sobe, a sad je petosobna, tako da će i sin Aleksandar i beba imati svoje posebne sobe. Odmah su angažovali arhitektu i majstore kako bi njihova ideja bila sprovedena u delo. Nova soba je prilagođena devojčici i sva je u ženskim tonovima, od krevetića do boje zidova. Radovi su se, kao što je to uvek i slučaj, malo odužili i probijen je rok, ali je na kraju sve završeno i ispalo je baš kako treba. Oboje su prezadovoljni i Prija sad konačno može da se opusti i da uživa u poslednjem trimestru trudnoće. Oni su i putovali dok su majstori radili, a za nadgledanje radova najviše je bio zadužen Filip. Ovo renoviranje nije uopšte bilo jeftino, pa su morali da izdvoje 50.000 evra. Ali je vredelo, baš su vodili računa o svakom detalju - priča naš izvor, pa nastavlja:

- Prija broji sitno do porođaja i malo je reći da blista. Cela porodica s nestrpljenjem očekuje prinovu, a posebno mali Aki, koji ne može da dočeka da dobije sestricu. Oduševljen je svojom novom sobom, a pomogao je i mami i tati, koji već danima obilaze dečje prodavnice po tržnim centrima, da izaberu igračke i sve ono što je potrebno za devojčicu kad dođe na svet. Inače, mama Aleksandra se odlično oseća i sluša sve savete doktora koji joj vodi trudnoću. Nije se mnogo ni ugojila, vrlo je aktivna, a poslednjih dana bira stvari za porodilište - zaključuje naš sagovornik.

Pevačica nam se nije javila na poziv.

Inače, Aleksandra je od početka godine u medijskoj ilegali, ali je pre nekoliko dana prvi put na Instagramu objavila svoju fotografiju u poodmakloj trudnoći.

Na pomenutoj fotografiji ona blista u kratkoj cvetnoj haljini Oskara de la Rente od 3.000 evra, dok nežno miluje trudnički stomak u devetom mesecu.

U maju je trudna Prijovićka bila sa sinom i mužem na putovanju u Orlandu na Floridi, gde su posetili i Diznilend. Ona je i tada na svom Instagramu podelila neodoljive fotografije, gde joj je sin ljubio trudnički stomak.

Ostvarila joj se želja

Aleksandra je ranije i sama pričala koliko je želela da drugo dete bude ćerkica.

- Volela bih devojčicu. Mislim, najvažnije je da je dete živo i zdravo i da sve bude kako treba. Ali kada bih mogla da biram, volela bih devojčicu - iskreno je rekla Aleksandra za medije.

Podsetimo, Živojinovići su kuću na Bežanijskoj kosi kupili pre svog venčanja za oko pola miliona evra, zbog čega su podigli i kredit, a ona se nalazi nadomak doma Lepe Brene i Bobe Živojinovića.

