Pevačica Tanja Savić prisetila se jedne posete doma Lepe Brene gde su takmičari "Zvezda Granda" snimali spot tada.

Tanja je priznala da je bila oduševljena Breninom vilom na Bežanijskoj kosi.

Oduševljena vilom

– Snimali smo zajednički spot u njenoj kući. Za mene je to bilo fascinantno! Gledala sam svaki ćošak i bila zadivljena. Kada sam ugledala bazen, pomislila sam: „Bože, kada ću ja imati ovakav bazen?“ – ispričala je Tanja kroz osmeh.

Posebno joj je u sećanju ostao jedan deo kuće u kojem su ona i koleginica Slavica snimale kadrove za spot.

– Imala je prostor sa sofom, a odmah ispred bio je đakuzi. Sve je delovalo kao da smo u luksuznom hotelu. Bilo je prelepo – dodala je pevačica.

Tanja, kao i svi ostali finalisti "Zvezda Granda" bili su oduševljeni kućom.

– Bilo nam je sve novo. Većina nas dolazila je iz manjih mesta, niko nije bio iz Beograda, niti je odrastao u kući sa bazenom. Svi smo bili skromni i tada prvi put došli kod Brene. Upijali smo svaki trenutak – kaže Tanja.

Kakav je Brena domaćin

Ona je otkrila i kako ih je Brena tada ugostila.

– Bila je divan domaćin. Sećam se da je tada Viktor bio mali i stalno je išao za nama, voleo je da se druži sa pevačima– prisetila se Savićka.

Prisetila se početka svoje karijere

"Bilo je interosovanje kao da peva Lepa Brena na početku kada smo harali Srbijom. Sve je bilo puno gde god bismo otišli", prisećala se Tanja u emisiji "Exkluziv".

Kako kaže, sebe ne doživljava kao veliku zvezdu, kao i da ne može da kaže da ima fanove.

"Ja ne mogu da ukapiram da imam fanove, to mi je nekako veliki korak, ali imam obožavaoce moje muzikle", rekla je Tanja.

