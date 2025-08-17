Slušaj vest

Mihajlo Veruović Vojaž i Dragomir Despić Desingerica uživali su nedavno u Crnoj Gori, pa su jedan dan proveli i na bazenu jednog hotela u Budvi.

Treperi su bili dobro raspoloženi i sve vreme su pričali i smejali se, a naš paparaco, koji se našao na istom mestu s njima, uspeo je da zabeleži ovaj trenutak. Vojaž i Desingerica nisu obraćali previše pažnje na ljude oko sebe, a s njima je u društvu bilo i nekoliko prijatelja.

Prijalo im brčkanje

Kako je tog dana bilo skoro plus 40 stepeni, oni nisu izlazili iz vode, pa im je brčkanje jako prijalo.

Inače, Despića od jeseni čeka žiriranje u "Pinkovim zvezdama", a Vojaža nastupi širom regiona. Desingerica je i ovog leta bio na meti kritika mnogih jer je prevazišao sebe po bizarnim performansma po kojima je prepoznatljiv.

On je nedavno komentarisao i izuzetno lošu sezonu na Crnogorskom primorju.

"Pevam na USB"

- Jurcam, radim, putujem, malo spavam. Pevam na USB. Malo di-džej vrti, malo ja pevam i to je to (smeh). Nema tu para, bajo, ništa. To je više ovako iz gasa. Da su upoznaju neki novi ljudi, da imam razlog da se svađam sa ženom i tako. Gde ima para, tu ima i muzike (smeh). Nema, nema, mi skromno živimo. Samo ono što je nužno, a to je - da se pojede, popije, neko belo vino, neki rakovi i to (smeh). Nije, skromno ga živimo mi. Nismo mi nešto neki preterani, niti smo nešto mnogo poznati, pa da možemo da zarađujemo, tako da ono - rekao je on i dodao:

- Ja sam ovde od početka te "ne sezone" sezone, razumeš? Meni je dobro, što se mene tiče. Sad... Po nekim komentarima i po gazdama klubova, nije baš svakome najbolje, ali, da kažeš, za razliku od početka jula popravilo se nešto. Ima ljudi da vidiš, da šetaju, ali je početak jula bio kao da je mart. A što se mog posla tiče i nastupa, ne odražava mi se nešto, da li se to na mišiće tako skupe ljudi od svuda... Ali možda nije svima baš tako, ne znam. Ja nisam osetio na svojoj koži preterano, ali vidim. Znam koliko su ranije gužve bile, gde nisi mogao da dođeš iz Starog grada, sad je dosta prohodnije - rekao je Desingerica za Telegraf.

