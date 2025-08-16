Slušaj vest

Aleksandra Nikolić, koja je nedavno potpisala ugovor za ulazak u novu sezonu rijaliti šoua "Elita", na društvenim mrežama je otkrila koliko je visoka i koliko kilograma ima.  

Aleksandra je odgovarala na pitanja pratilaca i otkrila da je visoka 1,76 metara i da trenutno ima oko 62 do 63 kilograma. Dodala je da bi volela da skine još dva do tri kilograma, ali naglašava da ide polako i bez pritiska.

Aleksandra Nikolić
Aleksandra Nikolić otkrila da ima 63 kilograma Foto: printscreen/in

Na pitanje kako uspeva da održi izgled, Aleksandra je sa osmehom poručila da jede sve, ali da se dosta kreće i da upravo briga o malom detetu zahteva mnogo energije i pokreta.

– Dosta se krećem, imam malo dete koje je neumorno i prosto mislim da se tu trošim. Dok očistim stan, napravim ručak, završim obaveze – trošim se dosta. Gledam i da šetam što više - napisala je Aleksandra uz emotikone smeha.

Aleksandra Nikolić
Aleksandara Nikolić otkrila na društvenim mrežama da jede sve i da mnogo šeta Foto: printscreen/in

Potpisala ugovor 

Podsetimo, Aleksandra će u predstojećoj sezoni da bude prirodana kao što je do sada bila, ali je svesna da će mnogi krenuti na nju. 

- Što se tiče Elite, uopšte ne gledam ko ulazi. Niti me interesuje. Niti se ja nešto pripremam, niti nešto prikupljam informacije o ljudima, niti mi to treba. Baš me to ne zanima, šta me briga ko ulazi - rekla je Aleks u uključenju na svom Tiktoku.

Ne propustiteStars"TO MI NE TREBA" Aleksandra Nikolić potpisala ugovor za Elitu 9, a sada javno progovorila o tome: Ne zanima me ko će ući
Aleksandra Nikolić na moru sa verenikom
StarsJANJUŠ SE OGLASIO IZ PARIZA I PORUČIO ŽELJKU MITROVIĆU :" Imam jednu dobru i jednu lošu vest"
screenshot-20240827-193441.jpg
Stars"DOBILA SAM PONUDU KOJU BI RETKO KO ODBIO..." Aleksandra Nikolić otkrila nove detalje o ulasku u Elitu, pa se dotakla verenika: Jako sam...
RijalitiOPŠTI HAOS UŽIVO: Zaratili Aleksandra i Ivan Marinković, Milovan na ivici incidenta, a onda je skočila i Milosava (FOTO/VIDEO)
Aleksandra Nikolić