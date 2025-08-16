Slušaj vest

Pevačica Slađa Alegro je neko ko svoju muzičku karijeru nikada nije gradio na skandalima i detaljima iz privatnog života.

Ipak, jednom prilikom je sve iznenadila kada je priznala da ima buntovni duh. Slađa je otkrila da ima ima neobičnu želju koju do sada nije ostvarila.

- Da se pobijem. Nekada tako imam želju da nekoga slomim i skoro sam pitala Zorana kada je taj trenutak da ja to mogu da uradim i rekao mi je : „Nikada„- priznala je Slađa i otkrila i kojim situacijama ima taj poriv.

-Tako nekada kada je neki nastup i pogledam u nekog tipa koji ume da bude iritantan negde u masi, ne radi on meni ništa specijalno, niti imam nikakve veze sa njim, ali prosto me nervira i što da ne kada je takva situacija- ispričala je svojevremeno za Exkluziv.

"Budva je poluprazna"

Pevači uveliko komentarišu da je sezona u Crnoj Gori loša, a pevačica je sada rekla da je zatekla polupraznu Budvu kada je nedavno bila tamo.

- Godinama se nisam bazirala na Crnu Goru, moj način života mi ne dozvoljava da 20 dana živim na moru bez deteta. Ima posla i ovde i nema potrebe za tim. Bila sam pre 15ak dana u Podgorici, otišla sam i na piće do Budve i nije bilo žive duše što se nikada nije desilo otkako znam za sebe. Volela bih da kolegama nastupi budu kako treba - iskreno je rekla.

Besna zbog privatnog snimka koji je njen muž objavio

Pevačica je pobesnela zbog snimka koji je objavio njen muž Zoran, te je javno odreagovala.

On je na svom Instagram profilu podelio video na kom Slađa riba njihov džakuzi dok je na sebi imala šorts i majicu, a kako je napisao, imao je "potpuno drugačiju viziju" kada ga je kupio.

"Imao sam potpuno drugačije vizije za ovaj đakuzi", napisao je Dragaš u opisu objave.

