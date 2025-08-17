Slušaj vest

Pevačica Danijela Martinović, posle dramatičnog kraja ljubavi sa Petrom Grašom, koji ju je ostavio posle 24 godine veze, uplovila je u vezu sa policijskim ispektorom Josipom Plavčićem. Njihova ljubav traje već dve godine, a koliko uživa sa njim, pevačica je pokazala na društvenim mrežama.

„Ponovo u hotelu sa hiljadu zvezdica“, napisala je pevačica Danijela Martinović (54) na društvenim mrežama uz niz fotografija sa plaže, otkrivši da je noć provela u šatoru pod otvorenim nebom. Već je ranije priznala koliko voli takve trenutke, a u društvu svog partnera Josipa Plavića oni postaju još posebniji.

Umesto luksuza, ovog puta odabrali su prirodu i trenutke koji zauvek ostaju u sećanju. Upravo ta romantičnost u malim stvarima pokazuje da su pronašli sreću jedno u drugome. Danijela i Josip u vezi su više od dve godine, a upoznali su se u martu 2022. kada je otišla u policijsku stanicu da podnese službenu prijavu zbog lažnih stranica koje su koristile njeno ime. On je tada radio kao kriminalistički inspektor. Nastavili su da se druže i nakon što je slučaj rešen. Ne skriva koliko je presrećna što je Josip ušao u njen život.

„Ono kako se ja osećam poželela bih prvenstveno svakoj ženi, a onda i svakom čoveku – da jednostavno znaš da si stigao i da je sve u apsolutno savršenom miru i nekakvom spokoju, a onda sve samo od sebe funkcioniše“, ispričala je. Josip je u međuvremenu dao otkaz, i to zato što je bio previše pod stresom. Nakon što je otišao iz policije, ponovo je okupio bend „Izvan zakona“, pa sada ponovo svira sa društvom iz srednje škole nakon 16 godina pauze.

Pevačica je jednom prilikom odgovorila na pitanje da li će se ona i Josip venčati.