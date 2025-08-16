Slušaj vest

Rijaliti učesnik, Vladimir Tomović nakon što je javno priznao vezu sa bivšom ženom Nenada Alekića Ša, Ivanom Aleksić, ubrzo nakon toga došlo je do raskida, a Tomović je u jednom lajvu na društvenoj mreži Tik-Tok otkrio koji su razlozi raskida

Foto: Printscreen

- Nikada o tome nisam pričao. Nikada nisam ni rekao da li smo bili u vezi ili nismo. E sada ću javno da kažem. Ivana je divna devojka, nema gram foliranja u meni kada kažem da je divna devojka, upoznao sam i njenu porodicu. Na mestu, dobra, sve u superlativu, ja nisam bio dobar. Ja nisam muškarac za tako divnu devojku. Do mene je. Sve je do mene. Razlog je da se ja nisam lepo ponašao, meni je smetalo svašta nešto. To je bio neki period mog života koji je bio turbulentan, ja sam bukvalno smetao samom sebi. Ivana je devojka za poželeti, devojka za primer. Da mi je neko rekao u tom trenutku Vladimire, nacrtaj idealnu ženu i daj joj najlepše osobine, da mi takva dođe, ja bih rekao u tom trenutku, ne mogu ni da mi takva dođe - rekao je Tomović.

Slab na razvedene žene

- Razvedene žene meni najviše odgovaraju. One su se ostvarile na mnogim poljima. Više bih voleo ostvarenu razvedenu ženu, nego mladu. Još ako ima decu, bilo bi bolje da se ne mučim za prvo dvoje, pa treće i četvrto da bude sa mnom - rekao je Vladimir, a Kulićka se složila s njim, a potom ga upitala šta mu to nije odgovaralo kod Ivane, a bivši rijaliti učesnik je kao iz topa odgovorio da on Ivani nije odgovarao.

O zaradi preko društvenih mreža

- Danas sam baš imao situaciju da mi ljudi zameraju što toliko reklamiram svoj posao, pa sam onda počeo da pričam sa njima. Pitaju me zašto ne unovčim tu popularnost koju sam stekao u rijalitiju. Onda smo se dohvatili teme TikToka. Ja ne mogu da verujem da je meni žena od 50, 60 godina rekla da treba da idem na nekakve mečeve na TikToku - istakao je Vladimir nedavno.

- Ja kažem: "Gospođo, ja imam posao kojim se bavim i koji reklamiram na dnevnom nivou", a ona mi kaže: “Znam, ti to previše potenciraš, reklamiraš umesto da zarađuješ na lak način novac”. Razumem ja da ima ovaca i da ljudi uplaćuju. Ja i dalje ne mogu da verujem da postoji čovek koji uplaćuje to, to sam rekao i prošli put, moram da apelujem na ljude. Oko nas je siromaštvo, oko nas je beda, oko nas je glad, a ljudi šalju nekim tamo poludegenima, ja mogu da nazovem svakog iz rijalitija ko je bio tamo poludegenom, šalju im giftove i novac da bi on tamo ne znam šta radio na TikToku. Treba da se uhvate svi nekakvog normalnog posla da promovišemo nekakve zdrave vrednosti - smatra Tomović.

