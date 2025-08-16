Luks o svojoj vezi

- Rea je toliko posvećena da ja ne mogu ništa da kažem. Ona je brat do koske, ali ona preteruje u nekim stvarima. Ja objavim stori sa drugaricama koje znam godinama, ja da hoću da je varam ja to nikada ne bih okačio. Da li je ona klinka? Po ponašanju, za neke stvari jeste klinka. Voli lizalice, ja svako jutro moram da kupim dve lizalice. Sa druge strane, naše majke su u tim godinama imale nas. Imam drugarie koje su mlađe od nje, a svesnije su i zrelije. Ona se ljuti za devojke i ljubomoriše -otkrio je Luks.