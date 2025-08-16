Slušaj vest

Ivan Marinković je javnosti postao poznat kao Bivši muž Goce Tržan, nakon toga kao otac "prve rijaliti bebe", a sada je dobio titulu kao iskusni rijaliti igrač.

Foto: Petar Aleksić

Nakon razvoda njega i pevačice Goce Tržan i dalje je bio interesantan javnosti, pa je tako dobio i poziv za učešće u rijaliti. Od tada je prošlo 13 godina i za sve to vreme je otvoreno govorio o životu.

U "Parovima" upoznao ženu koja će ga kasnije javno prevariti

Dok je Miljana sa malim Željkom bila učesnica u Zadruzi 2 (i on tako postao prva rijaliti beba), Ivan Marinković je ušao u sedmu sezonu Parova. Tu je ujedno ostvario i najbolji plasman od svih učešća, kada je osvojio drugo mesto (prvi je bio Mladen Vuletić). I nije samo plasman ono što ga je istaklo. U ovoj sezoni je upoznao Jelenu Ilić sa kojom je započeo ljubavnu vezu. Ali je ona bila sve, samo ne emotivna i harmonična.

Gledaoci su svedočili njihovim čestim svađama, čak i nasilnom ponašanju, a onda bi se nakratko smirili pa se ponovo ušuškali jedno pored drugog. Iako nije izgledalo kao da će ova veza izdržati, oni su i nakon Parova ostali zajedno. Njihovu pet godina dugu ljubav krunisali su brakom.

Ona ga je ispratila u Zadrugu 6", da bi se po njegovom izlasku venčali. Kao ponosni bračni par su ušli zajedno u "Zadrugu 7", a onda je Ivan doživeo poraz od kojeg nije mogao dugo da se oporavi.

Jelena ga je javno prevarila sa Urošem Rajačićem, preko čega on nije mogao da pređe. Tako se na loš način završila još jedna njegova ljubavna priča.

Foto: Kurir Televizija

Iskreno o ćerki Leni

Ivan Marinković iz braka sa Gocom Tržan ima ćerku Lenu, o kojoj govori sa osmehom, ali i setom. Njih dvoje nisu u kontaktu, a Ivan ne krije koliko mu je teško zbog toga.

Nakon izlaska iz Elite za "Blic" je rekao da bi voleo da je kontaktira, sada kada je ona punoletna. Inače, za njen 18. rođendan je Ivan bio u rijalitiju, pa joj se tačno u ponoć obratio putem malih ekrana.

- Planiram da je kontaktiram. Ali u ovom trenutku nemam konkretno da kažem. Pravo da kažem, ne znam. Za sada ništa, ja sam joj čestitao kako sam mogao u tom trenutku. Pogledao sam i neke snimke i fotografije sa tog rođendana, prelepa je. Sve manje liči na mene. Najviše me podseća i ima taj bakin osmeh. Ima lice i od jedne i od druge bake. Nešto i na Gocu. Mene strašno podseća na ovu malu Sofi iz "Elite". Neki hipi fazon, da li je majka gura u tom smeru, ali preslatka je i prelepa" - rekao je on za Blic.

Lečio se od alkoholizma

Marinković je u nekoliko navrata javno govorio o svojoj borbi sa alkoholizmom. Kaže da ga je smrt majke dodatno bacila u ponor i da je četiri godine bio konstantno pijan.

- Ja sam prestao sam da pijem te lekove, jer sam hteo da pijem. Naredne tri ili četiri godine sam pio svaki dan. Ceo dan sam pio, ne samo uveče kad se izađe. Ustanem, cirkam, normalno ja sve radim, idem ovamo, tamo, sve sam ja to tako - rekao je Ivan.

Ivan Marinković sa sinom Željkom Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

A onda je odlučio da potraži pomoć i pokuša da se isčupa iz kandži alkohola.

- Kada ideš da se lečiš od alkoholizma, svako je medicinski alkoholičar. Ja sad tebi ne mogu da opišem, ima klošar od 20, a ovaj doktor nauka, treći put dolazi. Tamo ti kažu: "To je sve za lečenje". Ti moraš da se pridržavaš pravila. Kad izađeš odatle, mesto boravka se menja. Znači, ne možeš da budeš tamo gde si pio, jer se smatra da te na neki način društvo vuče. Drugo, ne možeš da sediš u društvu kad se pije. Ja sam shvatio da mi ne treba, taj trip sam prevazišao, a pre toga sam mislio da mi treba. Sve vreme sam pušio dok sam trenirao, sva sreća, nije mi smetalo. Nikada nisam prestao da pušim, jer nisam bio spreman sebi da kažem to. Kad budem isto rekao ovako, tada ću biti spreman - rekao je Ivan, pa je nastavio:

- To je ljudska slabost, da ne možeš bez toga i onda ubediš sebe. Isto tako sam tripovao, svi su rekli da ću da imam krize. Prvi dan koji nisam popio, prvih tri, četiri sata ujutru panika. Te večeri do dana današnjeg, nisam kap popio, ništa - dodao je Ivan.

Sve u svemu možemo zaključiti da ga život nije štedeo.