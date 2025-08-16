Slušaj vest

Maja Marinković uveliko se sprema za ulazak u Elitu 9, a baterije puni na moru u Crnoj Gori.

Atraktivna crnka već neko vreme provodi na crnogorskom primorju, a neretko objavljuje najinteresantnije trenutke sa odmora.

Zalazak na jahti

Marinkovićeva je iznenadila pratioce svojom novom fotografijom sa jahte.

Maja je pozirala u vreme zalaska Sunca na jahti i pokazala sve obline. Ponosno je pozirala u minijaturnom crnom bikiniju, a u prvom planu je bila njena zadnjica.

Maja Marinković pokazala sve obline u minijaturnom bikiniju Foto: Instagram

Operisala pozadinu

Starleta i rijaliti učesnica Maja Marinković estetskim operacijama promenila je lični opis, a sada je ugradila i silikone u zadnjicu. Ona se oglasila i rekla kako protiče period oporavka od operacije.

- Operacija je prošla uspešno, rezultati su odlični. Sutra izlazim iz bolnice. Par dana ću morati da mirujem, što je i normalno jer me malo boli, ali iskrena da budem, vredelo je (smeh). Tako da, mogu vam reći da sam prezadovoljna i da jedva čekam da prođe ovaj period oporavka - rekla je Maja odmah nakon intervencije.

Kako se već pisalo, Maja je ugradila 500 kubika silikona.

Ulazi u Elitu 9

Maja je druga takmičarka koja je potpisala ugovor za ulazak u rijaliti.

Naime, nakon Aleksandre Nikolić, i starleta Maja Marinković će biti deo "Zadruge 9 Elite".

- Elita 9 kreće početkom septembra, nikada nisam implementirao ovoliko različitih novih elemenata u samo jednoj sezoni! Kasting je pri kraju a pored svih tehničkih inovacija, i jednog takmičara koje će biti humanoidni-robot, takmičari će u sklopu imanja imati i pravi mali zoo-vrt! Nekoliko ugovora sa takmičarima ću potpisati javno, sa Aleksandrom Nikolić sam potpisao pre nekoliko dana a danas potpisujem sa Majom Marinković! Biće ovo najluđa sezona ikad! - napisao je Mitrović uz video koji je napravio pravi bum na mrežama.

