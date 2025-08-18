Slušaj vest

Nataša Bekvalac neretko se šali na svoj račun zbog tri propala braka koja ima iza sebe, a kako tvrdi, već godinama nema muškarca pored sebe.

Takođe, i Natašini članovi porodice šale se na kontu njenog emotivnog života, a njena majka Mira Bekvalac jednom prilikom istakla je da ne bi podržala ćerku kada bi poželela da se uda četvrti put.

Natašina majka bez dlake na jeziku

- Ma, nema šanse da se uda, pazi, ubiću je. Ja bih je se odrekla kada bi se udala četvrti put. Mislim da neće, prošla je dosta škole da je shvatila da nije žena za brak. Ona žena nije za brak, ljudi. Ona je da je sama, sa svojom decom, sa poslom, ako se neko tu ubaci dobro, ako ne, onda opet dobro. Ona ne trpi formu, ne trpi kliše. Ona radi kako ona hoće, a u braku mora da postoji pravilo ponašanja. Ne voli da ima obavezu, da ima nekog tu u stanu, već sama sebi sve prilagodi i decu i posao i nas sve - rekla je Mira koja se tada uključila u "Amidži šou" gde je Nataša gostovala.

Nataša Bekvalac pozira u bikiniju

Bekvalac tada nije poštedela ćerku, pa je javno otkrila i šta joj najviše zamera.

- Zameram joj na tim halterima, voli da se razgoliti, grudi da razgoliti, tur da razgoliti, ali nema razloga. Dosta su ljudi videli, već 20 i kusur je ona na sceni i stalno to gledaju, daj da vide nešto drugo. Pesmu volim da joj pohvalim, kod oblačenja uvek imam neku zamerku, imam nekad i kod pevanja, ali ona kaže da to tako treba, kad je to već snimljeno šta je tu je, ali imam pravo da kažem svoje mišljenje - priča ona i otkriva kako Nataša reaguje na kritike:

- Ona ne prihvata kritiku, ume da se okrene i ode, a pita me, kad me već pita, ja ti kažem. Kažem joj šta mi se ne dopada kao gledateljki, a kao i majci. Ne volim kada je provokativno obučena, ali ona kaže to tako mora.

Nataša Bekvalac

Mira je tom prilikom otkrila i kakva je pevačica kada se ugase kamere, ali i kakav je njen odnos prema najmilijima.

- Voli da bude jako važna, da bude ona najvažnija, da smo svi tu za nju, da svi mislimo kao što ona misli, da svi radimo onako kako ona misli da treba da radimo.

Nataša je nakon izjave majke priznala da joj nije bilo svejedno dok je slušala prilog.

- Veruj mi da sam se preznojila sve, od gore pa do dole - rekla je Nataša kroz smeh.

"Nisi znala da kuvaš, Daču si dovodila kod mene na ručak"

Inače, Natašina majka jednom prilikom je govorila i o prvom zetu, Dači Ikodinoviću.

- Ti nisi znala da kuvaš, zato si Daču dovodila kod mene na ručak i jeo je i moje kolače.... I ja se trudim da mu sve ugodim, da nadoknadim to što ti ne kuvaš, i nismo uspele jer sam ja njemu davala da bude sve od piletine, da bude sve vrh, da bi ti rekla meni posle nedelju dana da Dača samo piletinu ne podnosi, rekla je majka Nataše Bekvalac u snimku na Tik Toku, na šta je pevačica počela da se smeje.

Nataša Bekvalac o savetima majke Mire: