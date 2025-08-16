"U RIJALITIJU SAM GLUMILA, PRODUCENT MI JE DAVAO INSTRUKCIJE, BILA SAM ZALJUBLJENA U NJEGA" Ružica Veljković nakon toliko godina otrkila istinu o "Parovima"
Rijaliti zvezda i pobednica, Ružica Veljković, otišla je u medijsku ilegalu 2017. godine i od tada se više ništa nije znalo o njoj.
Mediji i fanovi su spekulisali da se udala, da je ostala trudna, a kasnije i dobila dete dok je Ružica obrisala sve društvene mreže i nije se pojavljivala nigde.
Ona je nedavno, nakon nekoliko godina, rešila da prekine "ćutanje" i oglasi se u Brendonovom lajvu.
Mnogi su primetili da Ružica još uvek izgleda prelepo, a primetno je da je radila na sebi. Povećavala je usne i održavala lice, ipak, deluje da je rijaliti zvezda nešto odmerenija i ćutljivija, te joj se čak i glas promenio.
Ona nije htele da govori o Tijani Ajfon, al je otkrila kako je Željko Stojanović sada vrhunski frajer, te da su u jednom momentu završili na video pozivu.
Promenila se
Takođe, pričala je i o Maci Diskreciji, te otkrila da je ona zaista dobar čovek.
- Ja sam jako povučena i stidljiva, nisam kao što sam bila u rijalitiju, tamo sam morala da glumim, svi smo bili kao likovi iz serije - u jednom momentu je rekla Ružica, a onda je otkrila još detalja iz tog rijalitija.
- Galović (producent) je meni i Slađi Petrušić pričao na bubicu i davao instrukcije, a ja sam bila zaljubljena u njega - rekla je Ružica, a Brendon je otkrio da je pomenuti čovek iz produkcije bio zaljubljen u njega i nju.
Pogledajte dodatni snimak: