Kristijan Golubović čovek koji je postao poznat kroz "Zadrugu" i druge slične emisije, i gde je često bio u centru pažnje zbog svojih stavova i ponašanja. Osim toga, imao je i problema sa zakonom, što je dodatno oblikovalo njegovu sliku u javnosti.

naime, Kristina Spalević je na svom Instagram profilu podelila snimak kako Kristijanu depilira dlačice iz nosa, a vrisak koji je on ispustio dokazuje da ima mali prag tolerancije na bol.

Foto: Zorana Jevtić

"Ovo je jako bolno. Jao Kristina meso će mi otkinuti", priča Kristijan, dok ga Kristina uverava da će sve biti u redu i pita ga da li je zažalio, a on joj je bez mnogo razmišljanja odgovario:

"Kako nisam zažalio. Jel može ovo drugačije da se skine? Au, možda fenom možemo da zagrejemo? Jao Kristina ovo će da mi odvali nos. Šta mi je ovo trebalo?"

Golubović je neko vreme kukao, a onda je prešao na stvar i rešio da pređe na stvar. Povukao je vosak iz nosa najjače što je mogao, a onda je usledio vrisak, vrlo jak vrisak.

Ono što nije uspela mafija, uspeo je štapić Izvor: Instagram

"Ugasite internet, dalje nema", napisala je Kristina u opisu videa.

Progovorio o svojoj prošlosti

-Ja sam bio drugačije dete, u obdaništu me nisu obične igračke zanimale. Vrištanje dece me iritiralo, osamio bih se i crtao po zidovima, uvek sam bio kreativan na poseban način. Vaspitačice su govorile da sam čudni dete. Ja pobegnem iz obdaništa i nađem mrtvu bebu i kažem mami: "Pogledaj nosim lutku moje sestre". Ona vrisne i pozove policiju na Cvetkovoj pijaci i pronađu bebicu koju je majka izbacila. Uhapsili su ženu koja je tu devojčicu izbacila -rekao je Kristijan, pa dodao:

- Kroz život su mi se dešavale čudne stvari, ljudi govore da pričam basne, a moj život je ispunjen takvim stvarima. Kad obični ljudi slušaju moje priče kažu hans Kristijan Andresen. Nisam ja kriv što ste vi obični, a ja neobičan, a da li ćete vi da verujete, zabole me -rekao je Kristijan, pa se osvrnuo na svoja putovanja.

- Prošao sam ceo svet dva puta u krug, 132 zemlje sam obišao i pričam četiri jezika perfektno, ništa lepše nema od putovanja i destinacija. Vodim Kristinu za tri dana na Sardiniju, tamo sam ja bio kao klinac.

