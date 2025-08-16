Slušaj vest

Pevač Dado Polumenta godinama je u skladnom braku sa suprugom Ivonom, sa kojom ima dve ćerke, dok iz prethodnog braka ima sina.

Atraktivna plavuša je jako brzo osvojila pevača, a nedavno je zapalila mreže novim fotografijama sa odmora.

Ivana je sada na Instagramu progovorila i o svom licu, te je priznala da li je korigovala veličinu usana.

- Ja verujem da ćete mi pre poverovati da sam radila korekciju usana, nego da nisam nikad. Dobijam puno pitanja u DM, ali zaista nikada do sada nisam uradila ništa - napisala je Ivona i otkrila da je za njenu lepotu zaslužna isključivo majka priroda.

"Ljubav je na prvom mestu, bez toga ne može, ali nije dovoljna. Potreban je veliki kompromis, razumevanje, svakodnevno razgovaranje. Najprostije i najjednostavnije stvari. Ljudi previše komplikuju", rekla je ona, dok je Dado dodao:

"Ništa ne gurati pod tepih nego biti iskren i kada je najgore podeliti to sa partnerom. I proći kroz neke teške trenutke, i onda bude sve lakše. I bol i ljubav se deli na pola", poručio je pevač.

Naša priča je filmska

-Naša priča je bukvalno nestvarna, filmska i što je najgore mi smo pokušavali dva meseca da se sretnemo da popijemo kafu, ali nikada nam se nisu uklapali termini i mene smori ta priča u vezi sa njom i ja nazovem producenta i kažem da ide crna cura, sve novo, a on mi kaže: "Druže mi smo sve dogovorili sa Ivonom, ona dolazi na snimanje, ne znam kakav ti problem imaš". Od momenta kada smo počeli da radimo mene je oduševila ta profesionalnost tu je takva hemija proradila, kao da smo izašli iz bajke. I pesma to opisuje i priča i spot koji to prati, sve se poklopilo - pričao je on i dodao:

- I ona i ja smo odlepili jedno za drugim posle tog snimanja ali nismo ni reč progovorili u vezi sa nama, ali ja sam bio oduševljen što postoji neko poput mene da snima 12 sati i da nije umoran nego da je srećan što je tako nešto uradio. Energetski smo legli definitvno. Ništa se nije tu desilo do snimanja drugog spota i to negde pred kraj kada je počela da mi pokazuje neke osmehe, a ja sam bio u šoku totalnom. Snimili smo do sada nekih sedam spotova...

