Mlada i uspešna pevačica, Aleksandra Prijović, punila je arene, a sada je napravila kratku pauzu jer je u drugom stanju.

Prijin život privlači pažnju javnosti, a njeni sami počeci intrigiraju mnoge.

Pevačica se proslavila učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a od tada se njen put znatno razvio.

Imala druge ime

Aleksandra Prijović u spotu za pesmu "Senke" Foto: Printscreen/Youtube

Inače, malo ko zna da je Aleksandra Prijović imala sasvim drugačije umetničko ime na samom početku karijere.

Iako su je mnogi upoznali tek tokom takmičenja, zanimljivo je da Prija peva od svoje 14. godine.

Aleksandra se tada, na nagovor kompozitora, predstavljala kao Any Prijović, ali je jako brzo odustala od ovog pseudonima i opredelila se za ime dato na rođenju.

- Taj nadimak mi je dao Mića Nikolić, koji mi je tada i uradio dve pesme kada sam imala 14 godina - ispričala je svojevremeno Aleksandra Prijović u emisiji "Amidži šou".

Kurir / Telegraf

