Kristijan Golubović, čovek koji se ponosno hvalio da je preživeo kišu od 112 metaka i kome, po sopstvenim rečima, ni smrt nije mogla ništa, pao je na testu - depilacije.

Ono što nije uspela mafija, uspela je voskirana trakica. Kristijan, koji je znao da trči ispred rafala, sada nema gde da pobegne od pamučnog štapića umočenog u vosak. I dok su ga metci nekada samo "lizali", vosak ga je, izgleda, pogodio pravo u muškost.

Vrištao tokom depilacije nosa

"Ovo je jako bolno. Jao Kristina meso će mi otkinuti", priča Kristijan, dok ga Kristina uverava da će sve biti u redu i pita ga da li je zažalio, a on joj je bez mnogo razmišljanja odgovario:

"Kako nisam zažalio. Jel može ovo drugačije da se skine? Au, možda fenom možemo da zagrejemo? Jao Kristina ovo će da mi odvali nos. Šta mi je ovo trebalo?"

Golubović je neko vreme kukao, a onda je prešao na stvar. Povukao je vosak iz nosa najjače što je mogao, a onda je usledio vrisak, vrlo jak vrisak.

"Ugasite internet, dalje nema", napisala je Kristina u opisu videa.

