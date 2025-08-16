Slušaj vest

Iako su Ena Čolić i Jovan Pejić, bivši učesnici "Elite 8", jasno stavili do znanja da je njihovoj vezi došao kraj, fanovi ne prestaju da spekulišu o mogućem pomirenju. Najnoviji detalji sa društvenih mreža dodatno su podgrejali glasine – patike, džakuzi i emotikoni srca možda kriju više nego što se čini na prvi pogled.

Ena i Jovan su tokom učešća u "Elite 8" stekli ogromnu bazu fanova, koji pomno prate svaki njihov korak. Njihova veza, a sada i raskid, postali su tema broj jedan na društvenim mrežama.

Sve je počelo kada su fanovi uočili Jovanove patike u kadru dok se Ena snimala u džakuziju. Nedugo zatim, Pejić je objavio fotografije iz istog ambijenta, što je mnoge navelo na zaključak da su možda zajedno. Društvene mreže su se usijale od komentara i teorija o njihovom tajnom pomirenju.

1/6 Vidi galeriju Ena Čolić moli Peju za ljubav Foto: Printscreen YouTube

Ena je dodatno podstakla spekulacije kada je na svom Instagram nalogu podelila deo Jovanovog intervjua u kojem on govori o tome kako se zaljubio u nju na prvi pogled.

"Najviše vremena provodim sa porodicom"

Jovan tvrdi da mu je sa najmilijima sada najbolje.

- Dosta ljudi mi je reklo da sam srpski Ronaldo, ali ne bih hteo sa toliko zvezdom da se upoređujem. Jesam skroman, ali takvi smo svi u našoj porodici, normalni i opušteni.

Nisam skroz napunio baterije, tako da šest, sedam dana mora nije mnogo. Porodica mi jeste napunila baterije. Jesmo bili na ručku, družimo se i non stop smo zajedno. U poslednje vreme sam ja non stop sa društvom. Pošto se majka bavi muzikom, ali i moj brat, nekako kad možemo i kad nam obaveze dozvole sastanemo se i uživamo. Najviše pričamo o nekim običnim stvarima, rijaliti i da ne spominjemo. Što se tiče rijalitija, popričali smo o svemu kada sam izašao, a što se ostalih stvari tiče, bavimo se najviše porodičnim stvarima, smejemo se i uživamo zajedno. Propustio sam 18 rođendan, žao mi je, ali nadoknadićemo to.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: