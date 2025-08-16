Anita Stanojlović otkrila da joj je Gastoz favorit

Slušaj vest

Ljubavni život pobednice ''Elite 7'' Anite Stanojlović posebno irigira javnost nakon njenog raskida sa Anđelom Rankovićem, s kojim je uplovila u vezu tokom boravka u Beloj kući.

Njihov raskid bio je veoma ispraćen, posebno jer su se rastali u veoma lošim odnosima.

Anita Stanojlović se grli sa Gastozovim drugom Foto: Printscreen

Zavela Gastozovog druga

Međutim, onda kada se najmanje nadala, upoznala je najboljeg prijatelja Nenada Marinkovića Gastoza, Boškića, koji je osvojio njeno srce i uspeo da zaceli sve ''rane''.

O tome koliko uživaju u zajedničkim momentima pokazuju i slike, koje je ona objavila na svom instagram profilu, gde se jasno može videti da ne skida osmeh dok je pored njega.

1/7 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram

Oni su se sve vreme grlili i ljubili, a da ga više ne krije vidimo po njenim objavama na društvenim mrežama.

Pogledajte dodatni snimak: