Trg u Smederevu večeras je postala najveća koncertna pozornica u Srbiji — peta stanica Karavana Youth Fest okupila je preko 8.000 ljudi, koji su od prvog do poslednjeg takta pevali i igrali uz nastupe Goce Tržan, kao i mladih zvezda Youth Stars.

Veče je počelo spektakularnim koncertom Youth Stars, koga čine — Matija Sekulić, Anastasija Rilak, Luka Najdanović, Anđela Temeljković i Sara Simonović. Njihovi zajednički nastupi, osmišljeni do detalja, u Smederevu su dobili poseban pečat zahvaljujući publici koja je od prvog takta pratila ritam, bilo da je reč o baladi ili brzoj pesmi. Publika ih je ispratila skandiranjem i tražila još, što je rezultiralo dodatnim zajedničkim izvođenjem sa publikom.

Onda je usledila Iva Grujin i njen sinlg “Bezveze ispalo”. Iva je u Smederevu pokazala još snažniji scenski nastup nego na prethodnim stanicama, a publika ju je nagradila ovacijama i horskim pevanjem svake strofe.

Zatim je scenu preuzela Katarina Stojković, koja je izvela pesmu “Samo ovo leto“, uz koju su se, uz mobilne telefone i upaljene bliceve, stvorili najlepši kadrovi večeri. Njena energija i direktna povezanost s publikom pokazali su da je Katarina već izgradila svoj prepoznatljiv stil, koji kombinuje iskrenost i scensku sigurnost.

Za finale večeri, na binu je stupila Goca Tržan, koja je i pre nego što je otpevala prvi ton izazvala gromoglasan aplauz. Njeni hitovi „Fitilj“, „Stoperka“ i „Zagrli“ odzvanjali su trgom, dok je Goca, poznata po svojoj neposrednosti, bez zadrške komunicirala sa publikom, pevajući rame uz rame s fanovima u prvim redovima.

Organizatori festivala ističu da je odziv publike potvrdio da je Smederevo jedan od vrhunaca ovogodišnje turneje Karavana Youth Fest. Takoðe, organizatori ističu da duguju veliku zahvalnost Gradskoj upravi grada Smedereva.

Naredna stanica biće veliko beogradsko finale u septembru - 4, 5. i 6. - a karte možete kupiti putem sajta tickets.rs

