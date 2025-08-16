Slušaj vest

Adam Đogani, rijaliti učesnik i brat pobednice "Zadruge" Lune Đogani, postao je otac pre dva dana.

Adamova supruga Jelena na svet je donela dečaka koji je po rođenju dobio ime Lav.

Zbog rođenja malog Đoganija bilo je organizovano gala slavlje u jednoj luksuznoj vili nadomak srpske prestonice, gde se okupila cela familija.

Adam Đogani sa bebom
Adam Đogani sa bebom Foto: Printscreen

Ponosni otac prvi put je video naslednika, a emotivni momenat i prvu fotografiju sa malim Lavom podelio je sa svojim pratiocima na Instagramu.

- Hvala ti, živote, što si nam rodila blago - naveo je u opisu Adam Đogani, koji se obratio svojoj supruzi Jeleni.

Preko lica svog sina stavio je emotikon lava kako bi zaštitio njegov identitet, a Adam nije skidao osmeh.

"Jelena mi je promenila život"

Adam Đogani otkriva pol bebe Foto: Printscreen

Podsetimo, Adam Đogani je jednom prilikom podelio fotografiju sa prosidbe.

- Ona mi je promenila život i dala mu najbolji mogući smisao! Ona je zaslužna za moju sreću! Ona je moja najveća radost! Ona je moja najveća ljubav! Ona će biti moja žena i moj životni saputnik! Večno te volim - napisao je on tad.

Ne propustiteStarsADAM ĐOGANI POSTAJE TATA! Veliko slavlje u popularnoj porodici, otkrili detetov pol: Šampanjac, vrištanje i suze (VIDEO)
adam djogani.png
StarsREAGOVALA! Anabela Atijas se oglasila nakon što je Adam javno otkrio da ne priča sa njom: Adam mi je NEBITAN!
anabela-atijas1.jpg
StarsBIVŠI ZADRUGAR RASKRINKAO ANĐELU! Otkrio sa kim se poljubila na Zvezdanove oči: On se samo obrisao, kao da se ništa nije desilo!
515.jpg
StarsĐOGANI NAPUSTIO ZADRUGU, A PORODICA GA NIJE DOČEKALA: Adam otkrio kako je protekao prvi susret sa NAJBLIŽIMA pa šokirao priznanjem
screenshot-1.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP537 Izvor: Kurir TV