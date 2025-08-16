Ena i peja su se zagrlili pre njegovog odlaska iz Elite

Slušaj vest

Rijaliti učesnica Ena Čolić pred kamerama je progovorila o temama koje intrigiraju javnost.

Priznala je da se sa Jovanom Pejićem čuje svakog dana, iako nisu u vezi, kao i da njen sin navija da obnovi vezu sa Pejom.

- Svaki dan se čujem sa njim. Nismo zajedno, ali bih volela da budemo, volim ga i dalje. Ne dozvoljavam udvaračima da mi pišu. Mnogi i dalje veruju u našu ljubav, i posle raskida... Očigledno nas fanovi i dalje spajaju, gledala sam i njegov intervju, baš je jako lepo pričao o meni, nisam očekivala... Odnos nam je sada potpuno drugačiji nego onda kad smo izašli iz rijalitija. Tu je za mene, ali treba mnogo toga da se poklopi da bi opet bili zajedno. Evo, nema rijalitija već neko vreme, a i dalje imam emocije! - rekla je Ena.

1/6 Vidi galeriju Ena Čolić Foto: Pink

"Sin je pratio dešavanja u rijalitiju preko TikToka"

- Čim ljudi spomenu Pejino ili moje ime, znaju da će završiti u medijima. Jako mi je stresno sve... Ivan me napada, mnogi... Plakala sam pred kamerama onda u emisiji, Peja mi olakšava za dalje sve, svojom pričom... Sin mi nije gledao rijaliti, ali je pratio neke stvari, klipovi na TikToku i to... Moj sin Matija i Peja su se upoznali tamo za Novu godinu, a provalio je da smo i dalje u kontaktu... Matija je jedini od mojih bliskih ljudi da je za Peju, drugi iz porodice ne baš, misle da nema perspektivu - dodala je Čolićeva.

Pogledajte dodatni snimak: