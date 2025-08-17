OD PIJACE DO PRIVATNOG BIZNISA MLATI LOVU! Svastika Željka Ražnatovića kupila 4 stana u strogom centru Beograda!
Nataša Rodić, svastika Veljka Ražnatovića i jedna od sestara Rodić iz Titela, navodno je pazarila čak četiri stana u jednoj zgradi u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save.
Kako se navodi, u pitanju su četiri garsonjere, a tome u prilog ide i činjenica da je njeno ime ispisano na čak četiri ormarića u holu zgrade.
- Nataša planira da izdaje stanove, s obzirom na to da su na izuzetnoj lokaciji. Oduševila se kada je videla projekat. Imala je podršku i cele porodice - roditelja i sestara Bogdane i Bojane i nije časila časa kada ih je iskeširala. Zgrada je moderno opremljena, pod video nadzorom i maksimalno zaštićena, što dodatno povećava njenu vrednost. Ma, super će se opariti od toga. Tržište nekretnina u Beogradu danas divlja, a cene kirija otišle su u nebesa. Pogotovo u tom delu grada, koji važi za jedan od najskupljih - rekao je izvor blizak Nataši.
Kako je izvor dalje rekao, sestri Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan odlično ide i biznis sa burgerima koji je pokrenula nedavno.