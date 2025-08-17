Slušaj vest

Nataša Rodić, svastika Veljka Ražnatovića i jedna od sestara Rodić iz Titela, navodno je pazarila čak četiri stana u jednoj zgradi u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save.

Kako se navodi, u pitanju su četiri garsonjere, a tome u prilog ide i činjenica da je njeno ime ispisano na čak četiri ormarića u holu zgrade.

Nataša Rodić Foto: Printscreen

- Nataša planira da izdaje stanove, s obzirom na to da su na izuzetnoj lokaciji. Oduševila se kada je videla projekat. Imala je podršku i cele porodice - roditelja i sestara Bogdane i Bojane i nije časila časa kada ih je iskeširala. Zgrada je moderno opremljena, pod video nadzorom i maksimalno zaštićena, što dodatno povećava njenu vrednost. Ma, super će se opariti od toga. Tržište nekretnina u Beogradu danas divlja, a cene kirija otišle su u nebesa. Pogotovo u tom delu grada, koji važi za jedan od najskupljih - rekao je izvor blizak Nataši.

Kako je izvor dalje rekao, sestri Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan odlično ide i biznis sa burgerima koji je pokrenula nedavno.

Ne propustiteStarsSKINULA SE NATAŠA RODIĆ! Potpuno se istopila pa vrelim fotkama zapalila društvene mreže: Bujnim dekolteom mami na grešne misli
StarsBEZOBRAZAN DEKOLTE SESTRE BOGDANE RAŽNATOVIĆ: Nataša Rodić i na plaži puca od stila, nesvakidašnje izdanje oduzima dah (FOTO)
natasa rodiic.jpg
StarsGOLIŠAVO TELO, SUNCE OKO VRATA I DEKOLTE ZA MEDALJU: Sestra Bogdane Ražnatović čista dominacija u Francuskoj (FOTO)
StarsSVASTIKA VELJKA RAŽNATOVIĆA TROŠI KAO DA SUTRA NE POSTOJI! Naslonila se na besnu mašinu od 100.000 evra, uživa na luksuznom putovanju! (FOTO)
2025-04-28 08_12_25-Natasa Rodic (@natasa__rodic) • Фотографије и видео записи на услузи Instagram.jpg