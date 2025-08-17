Slušaj vest

Srpska menekenka Marijana Vidović, zajedno sa Draganom Dračom u martu ove godine, bila je tema svetskih medija, kad su ove dve devojke, viđene kako uživaju u noćnom životu Milana sa engleskom fudbalskom zvezdom Kajlom Vokerom, koji je tada bio oženjen.

Uhvaćeni ispred hotela Kajl Voker i dve prelepe Srpkinje Foto: COBRA TEAM BACKGRID Backgrid UK Profimedia

Marijanu i Dragana su uslikali strani mediji sa fudbalerom, koji je tada bio na pozajmici u italijanskom velikanu Milanu, samo 24 sata nakon što je njegova supruga, 32-godišnja Eni Kilner, posetila svog muža u Italiji, piše "San".

Inače, ovog fudbalera je žena prethodno izbacila iz kuće, jer je saznala da ima paralelno dugogodišnju devojku.

Britanski mediji su pisali da je njegova supruga ipak, želela da da šansu braku, kada su isplivale slike sa srpskim manekenkama.

Marijana se druži sa Minom Milutinović

Na Marijaninom profilu se može videti da je ona osnivač modne marke bazirane u Srbiji, i može se videti u raznim odevnim kombinacijama na egzotičnim lokacijama širom sveta. Živi u Milanu već više od 15 godina i započela je karijeru radeći za poznatog dizajnera Roberta Kavalija.

Marijana je i bliska prijateljica sa Minom Milutinović, suprugom košarkaša Nemanje Nedovića. Takođe na jednoj fotografiji je pozirala i sa manekenkom Minom Milenković koja je bila u centru skandala.

U provodu sa Jelisavetom Orašanin

Marijana Vidović na svom Instagram profilu podelila je slike iz noćnog provoda sa glumicom Jelisavetom Orašanin. Njih dve su igrale i grlile se na Mikonosu, što ukazuje na to da su se ove dve dame ludo provele.

Šuškalo se da je sa Nemanjom Stevanovićem

Takođe, Mirjanu su nekada mediji povezivali sa pevačem Nemanjom Stevanovićem.

Marijana je tada demantovala glasine da je u vezi sa pevačem Nemanjom Stevanovićem i naglasila da su njih dvoje samo dobri drugari.

- Nemanja i ja smo se upoznali preko Mire Božović. Od kada smo uradili fotografije družimo se i izlazimo. On je stvarno super dečko, dobar je prijatelj, lepo je vaspitan. Imala sam priliku i Milenu Ćeranić da upoznam i za nju zasta imam samo reči hvale. Što se tiče mog prijateljstva sa kreatorom Robertom Kavalijem i to je samo prijateljstvo i poslovna saradnja i ništa više. Upoznala sam ga pre četiri godine u Milanu i kada je dolazio u Beograd sa svojom devojkom koja je njegova asistentkinja, pokazala sam mu grad, izašli smo na večeru par puta i to je to, rekla je Marijana tada.