Slušaj vest

Stevan Radivojević, poznat kao frizer Svetlane Cece Ražnatović, sarađivao je sa brojnim javnim ličnostima, ali iskustvo s pevačicom Anom Nikolić, koja ga je nedavno izbacila iz takta zbog kašnjenja na zakazani termin, zauvek će pamtiti.

- Nikada ne zaboravljam dobra dela. Ja nikada neću da zaboravim koliko sam para zaradio kada sam je ošišao na paž i uradio balejaž koji niko nije imao. Ja to ne zaboravljam. Ana Nikolić može zauvek da ima kod mene protekciju. Naljutim se kada ostavim tri - četiri sata, a ona se ne pojavi. Međutim, naljutim se kratko, pa se vratim na staro. Anu mnogo volim. Uvek me je izdvajala od celog njenog tima. Sve joj opraštam i uvek sam tu za nju - rekao je Stevan za "Adria TV".

1/5 Vidi galeriju Pevačica dožive vrhunac Foto: Printscreen Pink, Kurir, Damir Dervišagić

U intervjuu je otkrio da, osim dugogodišnje saradnje s Aleksandrom Mladenović, Jelenom Kostov i Mijom Borisavljević, odnedavno radi i sa pevačicom Marijom Mikić.

Bliskost sa Aleksandrom Mladenović potvrdio je i gestom. Nedavno joj je poklonio luksuznu ogrlicu vrednu čak 7.000 evra.

Foto: Printscreen Instagram

Inače, Radivojević je jednom prilikom otkrio i da se sa Mladenovićkom često sukobljava.

- Bili smo na ivici da se pobijemo milion puta. Ona je temperamentna, a i ja sam takav. Ona ne sluša, tvrodglava je, misli da sve zna, a najbolja zna da peva i samim tim je neko ko mora da sluša. Bog joj je dao vanvremenski talenat i s obzirom da izrasla u veliku zvezdu,mora da sluša ceo svoj tim jer ukoliko nema discipline, ne može biti vrhunski proizvod- objasnio je Radivojević koji tvrdi da iza njihovih čarkica zapravo stoji velika ljubav i poštovanje.