Voditeljka rijalitija „Elita“ Ivana Šopić uživa na sunčanoj Ibici, odakle redovno deli trenutke odmora sa svojim pratiocima. Ovog puta pozirala je na ležaljci dok je ispijala koktel, u dvodelnom kupaćem kostimu koji je naglasio njenu figuru.

Ivana Šopić pozira u kupaćem na Ibici
Ivana Šopić pozira u kupaćem na Ibici i ispija koktel Foto: Printscreen/Instagram

  U prvom planu našle su se bujne obline, dok je preplanuli ten dodatno istakao njen provokativni izgled. Nema sumnje da Ivana maksimalno uživa u luksuzu letnje destinacije, a fotografijom je ponovo podigla prašinu na društvenim mrežama.

Ivana Šopić pozira u kupaćem
Ivana Šopić pozira u kupaćem na Ibici Foto: Printscreen/Instagram

O estetskim korekcijama

- Godine su učinile svoje, pa sam odlučila da odem kod doktora da me malo vrati nekoliko  godina unazad. Sve je to bila samo mala procedura. Uradila sam operaciju vezano za zatezanje i super su rezultati ispali, tek će to da slegne vremenom - objasnila je voditeljka iskreno za medije.

O Kiji Kockar 

- Pa Kija Kockar je definitivno dvostruka ličnost. Mislim ja pričam svoje, tako da, aj da kažem...ne želim ništa da povampirim ali neko ko sve joj je leglo. Znaš kad pravo vreme, pravo mesto, desi ti se nešto iskoristiš maksimum od toga, al neko ko nije sposoban čak ni da iskoristi sve te kockice koje se tako dobro sklope, došlo je na svoje. Tako da mislim...tačnije zam da ništa nije ono što priča ili što se pokazalo da jeste - rekla je ona nedavno.

kija kurir.jpg
Foto: Pritnscreen/Instagram


- Nekako se u životu namesti da ti svedočiš tuđim propastima da li je to karma ili je to Bog, ali što kažu pre karme volim ja...tako da... - ostala je nedorečena Ivana Šopić.

kurir.rs/blic

