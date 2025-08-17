Slušaj vest

Folk pevač Mile Kitić nedavno je proslavio 50 godina karijere, a za sve te godine uspeo je da zaradi i uštedi mnogo novca. Veliki deo je uložio u nekretnine, pa smo tako pre nekoliko dana mogli da vidimo kako izgleda njegova vila na Avali, za koju se šuška da vredi 500.000 evra.

Inače, u medijima se šuškalo da Mile Kitić uskoro planira da se penzioniše, a pevač nam je nedavno otkrio da je on već godinama u penziji, ali to ne znači da će prestati da peva i drži koncerte.

- Ja sam već u penziji, godinama. Imam veliku penziju. Bosansku 62 evra, pošto sam živeo u Sarajevu, uplaćivao sam penziono i socijalno. Imam i ovde 70 evra, može da se skupi za ručak (smeh) - rekao je pevač.

- Šalim se malo, uplaćivao sam minimalce samo da bih imao zdravstveno osiguranje. Imam nešto malo i nemačke penzije, ali, ako se do sad nisam organizovao da mirno provedem ostatak života, onda bi trebalo da me ubiju. Pedeset godina pevam, poderao sam se pevajući, ako nisam uspeo nešto da sačuvam onda, ništa nisam uradio. Nisam neke milione zaradio, ali imam dovoljno da živim bezbrižno do kraja života. Čak i Elena... Niti joj trebaju kola, niti stan, ima sve - ispričao je ranije Mile Kitić.

Bazen, fontana i kamin na otvorenom

Mile Kitić i Marta Savić su pre nekoliko godina pazarili plac na Avali, ali takav da ih okružuje samo priroda. Na njemu su počeli da grade luskuznu vilu prošle godine i sada je završili.

U luksuznu vilu bračni par je uložio oko 300.000 evra i za, a nedavno su, pored Eleninog rođendan, slavili su i uselenje i to pored bazena u dvorištu nove vile.

1/7 Vidi galeriju Mile Kitić se uselio u vilu na Avali Foto: Printscrean

Od detalja zastaje dah, kako se ceo plac prostire na ogromnom prostoru, ulaz je posebno uređen, a pored glavnog ulaza velikim stepeništem koje je ukrašeno belim kamenjem i svetlima, spuštaju se pravo u dvorište u kojem nema šta nema.

Od bazena, preko fontane i posebnog dela za uživanje sa kaminom na otvorenom. Unutar vile sve je urađeno sa ukusom.