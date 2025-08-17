NA ULICI POZIRA U MAJICI BEZ BRUSA I SVI SE OKREĆU ZA NJOM! Voditeljka prvo dete dobila u 39. godini, u braku je sa advokatom, a sad slikama raspametila
Jedna od najomiljenijih TV lica, Aleksandra Jeftanović (49), još jednom je potvrdila zbog čega već godinama važi za simbol elegancije i dobrog ukusa. Na društvenim mrežama podelila je snimak sa odmora, a pažnju je privukla njen izbor garderobe – satenska bela suknja koja je savršeno pratila liniju tela i majica istog materijala sa izraženim dekolteom. U opuštenom, a istovremeno sofisticiranom izdanju, lepa voditeljka mamila je poglede prolaznika dok je šetala ulicom.
Brak sa advokatom
Aleksandra privatni život čuva daleko od očiju javnosti, ali je poznato da već godinama uživa u braku sa advokatom Aleksandrom Švrakom, sa kojim ima dvoje dece. Par se venčao 2016. godine, a njen suprug se retko pojavljuje u javnosti jer, kako sama Aleksandra ističe, ne voli medijsku pažnju.
Porodila se u 39. godini
Voditeljka je ranije otvoreno govorila o roditeljstvu, naglasivši da majčinstvo doživljava vrlo ozbiljno.
– Ja sam u 39. rodila Anu i samim tim mislim da sam full time mama. Sa dvadeset godina nemaš svest o životu, a sa četrdeset si već malo zadihan i uplašen nad svim. Možda ja nju i malo smaram, ali trudim se da im ugodim, da imaju lepo detinjstvo, ali jesam stroga – priznala je.
Dodala je i da se deca više plaše nje nego supruga-
– Mene se plaše, Saše ne, jer on nije sve vreme tu i on im još uvek popušta, ali mislim da je to normalna podela uloga. Mislim da će, kada budu ušli u pubertet, on biti taj „loš policajac“, a ja dobar – našalila se jednom prilikom Aleksandra.