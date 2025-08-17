Slušaj vest

Jedna od najomiljenijih TV lica, Aleksandra Jeftanović (49), još jednom je potvrdila zbog čega već godinama važi za simbol elegancije i dobrog ukusa. Na društvenim mrežama podelila je snimak sa odmora, a pažnju je privukla njen izbor garderobe – satenska bela suknja koja je savršeno pratila liniju tela i majica istog materijala sa izraženim dekolteom. U opuštenom, a istovremeno sofisticiranom izdanju, lepa voditeljka mamila je poglede prolaznika dok je šetala ulicom.

Aleksandra Jeftanović Foto: Pritnscreen/Instagram

Brak sa advokatom

Aleksandra privatni život čuva daleko od očiju javnosti, ali je poznato da već godinama uživa u braku sa advokatom Aleksandrom Švrakom, sa kojim ima dvoje dece. Par se venčao 2016. godine, a njen suprug se retko pojavljuje u javnosti jer, kako sama Aleksandra ističe, ne voli medijsku pažnju.

Porodila se u 39. godini

Voditeljka je ranije otvoreno govorila o roditeljstvu, naglasivši da majčinstvo doživljava vrlo ozbiljno. 

– Ja sam u 39. rodila Anu i samim tim mislim da sam full time mama. Sa dvadeset godina nemaš svest o životu, a sa četrdeset si već malo zadihan i uplašen nad svim. Možda ja nju i malo smaram, ali trudim se da im ugodim, da imaju lepo detinjstvo, ali jesam stroga – priznala je.

Dodala je i da se deca više plaše nje nego supruga-

– Mene se plaše, Saše ne, jer on nije sve vreme tu i on im još uvek popušta, ali mislim da je to normalna podela uloga. Mislim da će, kada budu ušli u pubertet, on biti taj „loš policajac“, a ja dobar – našalila se jednom prilikom Aleksandra.

