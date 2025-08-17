Slušaj vest

Pevač Čedomir Rajičić, poznatiji kao Čeda Čvorak progovorio je o vezi svog naslednika sa članicom njegove grupe "Luna" i bivšom rijaliti učesnicom Ivanom Krunić.

Čeda kaže da ne može sa sigurnošću da tvrdi da je Ivana varala njegovog sina, ali da mu je bilo drago kada je njihova veza olončana, toliko da je častio celu kafanu.

- Kako je to mogu da znam. Misliš da sam ja video nešto? Oni su raskinuli nekoliko meseci posle mog razvoda kad sam ja imao konfuziju života tako da sam ja dobio samo informaciju - rekao je Čeda. 

Na pitanje da li mu je krivo što se ta veza zavrila Čeda je šokirao voditelja odgvorom.

- Nije. Ne znam kako će ovo zvučati, dva dana sam čašćavao koga god sam video u kafiću. Nisam rekao zašto samo sam čašćavao, jel ti se sviđa taj odgovor? Eto toliko šta mislim o toj vezi i njenom prisustvu u mojoj porodici - zaključio je Čeda.

