Slušaj vest

Pevač Čedomir Rajičić, poznatiji kao Čeda Čvorak progovorio je o vezi svog naslednika sa članicom njegove grupe "Luna" i bivšom rijaliti učesnicom Ivanom Krunić.

Čeda kaže da ne može sa sigurnošću da tvrdi da je Ivana varala njegovog sina, ali da mu je bilo drago kada je njihova veza olončana, toliko da je častio celu kafanu.

1/5 Vidi galeriju Čeda Čvorak Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

- Kako je to mogu da znam. Misliš da sam ja video nešto? Oni su raskinuli nekoliko meseci posle mog razvoda kad sam ja imao konfuziju života tako da sam ja dobio samo informaciju - rekao je Čeda.

Na pitanje da li mu je krivo što se ta veza zavrila Čeda je šokirao voditelja odgvorom.

Foto: Kurir Televizija