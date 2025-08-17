Slušaj vest

Zoran Vanev najpoznatiji je po hitu "Južna pruga" koja se i danas rado peva. I dok se kroz ovu numeru svi sećamo pevača, on odavno nije deo javne scene. Gotovo u jeku popularnosti pevač je odlučio da odustane od javnog posla. Danas živi u Švajcarskoj gde je osnovao porodicu i okrenuo se potpuno drugoj poslovnoj delatnosti.

On se sada bavi zdravstvenim osiguranjem, a kako kaže bavi se i muzikom, ali ne tako aktivno, budući da nastupa i ide samo tamo gde on želi. Kako je otkrio jednom prilikom, diplomirao je na Fakultetu za prirodnu medicinu i postao priznati doktor prirodne medicine u Švajcarskoj.

- Imam i dodatnu profesiju, ali muzika meni ostaje kao gen koji je urođen i uvek ću se truditi da budem aktivan pa makar i ovako malo. Za dodatnu profesiju, koja mi je zadnjih četri godine sada glavna profesija, a to je da sam diplomirao na Fakultetu za Prirodnu medicinu i postao priznati doktor prirodne medicine u Švajcarskoj - rekao je Zoran ranije.

1/6 Vidi galeriju Pogledajte kako danas izgleda Zoran Vanev Foto: Instagram

- Moje studije su trajale celih pet godina od ponedeljka do nedelje (bez pauze), zato što sam studirao od ponedeljka do petka na prirodnom odseku, a svake subote i nedelje sam izučavao konvencionalnu medicinu - rekao je on jednom prilikom.

- Zato sam i nestao sa estrade, ali se ne kajem uopšte, zato što se sada bavim jako korektnim poslom. Imam svoju praksu u Cirihu već četiri godine i kao doktor prirodne medicine sam priznat kod zdravstvenih osiguranja - otkrio je pevač.