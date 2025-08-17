Slušaj vest

Pevačica Snežana Kačar, koja se proslavila učešćem u takmičenju "Zvezde Granda", porodila se, a na mrežama je objavila fotografiju iz porodilišta.

Snežana je na svet donela sina kom su ona i njen partner dali ime Gavrilo.

- Rodio se naš sin, Gavrilo! Hvala ljubavi moja! Moja najveća podrško! - napisala je ona.

Značenje imena Gavrilo

Ovo moćno ime poreklom je od hebrejske reči "gabrijel" ili od imena "Gabrijel", a u originalnom prevodu znači – "Bog je moja snaga" ili "Bog mi daje snagu". U staro-grčkom jeziku, reč "gabriel" ima značenje – moćan; snažan; svemoćan; jak; veliki, te se i pretpostavlja da ime Gavrilo može biti grčkog porekla.

Ne propustiteStarsTRUDNA ZVEZDA GRANDA OTKRILA POL BEBE! Pevačica ima dva razloga za slavlje: Sreći nema kraja - Priredili proslavu kao iz bajke!
Snežana Kačar
StarsPLAKALA ZBOG ŽIRIJA, SAD DONELA DRASTIČNU ODLUKU! Kandidatkinja u Zvezdama Granda napušta takmičenje: Jako je surovo
screenshot-652.jpg
StarsSTIŽE JOŠ JEDNA BEBA U ZVEZDE GRANDA! Kandidatkinja saopštila srećne vesti, komentari pljušte: Najlepša trudnica
ak.jpg
Stars"REKLA SAM TI DA NE PEVAŠ TO" Snežana Đurišić pobesnela na svoju kandidatkinju i šokirala reakcijom: Kad me ne slušaš...
snezana-djurisic.jpg