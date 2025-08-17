Slušaj vest

Pevačica Snežana Kačar, koja se proslavila učešćem u takmičenju "Zvezde Granda", porodila se, a na mrežama je objavila fotografiju iz porodilišta.

Snežana je na svet donela sina kom su ona i njen partner dali ime Gavrilo.

- Rodio se naš sin, Gavrilo! Hvala ljubavi moja! Moja najveća podrško! - napisala je ona.

Značenje imena Gavrilo