PORODILA SE ZVEZDA GRANDA: Snežana Kačar dobila sina, dala mu ime na koje su svi Srbi ponosni
Pevačica Snežana Kačar, koja se proslavila učešćem u takmičenju "Zvezde Granda", porodila se, a na mrežama je objavila fotografiju iz porodilišta.
Snežana je na svet donela sina kom su ona i njen partner dali ime Gavrilo.
- Rodio se naš sin, Gavrilo! Hvala ljubavi moja! Moja najveća podrško! - napisala je ona.
Značenje imena Gavrilo
Ovo moćno ime poreklom je od hebrejske reči "gabrijel" ili od imena "Gabrijel", a u originalnom prevodu znači – "Bog je moja snaga" ili "Bog mi daje snagu". U staro-grčkom jeziku, reč "gabriel" ima značenje – moćan; snažan; svemoćan; jak; veliki, te se i pretpostavlja da ime Gavrilo može biti grčkog porekla.
