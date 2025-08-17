Slušaj vest

Bivša misica Sanja Papić objavila je na Instagramu niz fotografija na kojima se vidi kako uživa u luksuznoj vili na vodi. Naime, Sanja je pokazala da privatna vila ima svoj bazen, deo za odmaranje i rekreaciju, kao i izlaz na more i privatnu plažu koju i sama poseduje.

Predstavljala Srbiju i Crnu Goru na Mis Univerzuma

Inače, kako je poznato, Sanja je 2003. godine predstavljala Srbiju i Crnu Goru na Mis Univerzuma, gde je bila druga pratila, dok je na takmičenju za Mis Evrope učinila našu zemlju ponosnom i osvojila drugo mesto.

Sanja je nekada sarađivala i sa Robertom Kavalijem, bila je njegova muza, a o tome se i te kako pisalo u medijima. Sanja inače živi sa ćerkom na Maldivima, te poslednjih godina organizuje nezaboravna putovanja na ovu egzotičnu destinaciju, dok na društvenim mrežama pokazuje luksuz i netaknutu prirodu koju često obilazi.

Velika tragedija

Sanja Papić je pre sedam godina doživela veliku tragediju kada je ispred zgrade gde su živeli ubijen njen suprug advokat Dragoslav Ognjanović. Dragoslav je ubijen 28. jula oko 20 sati ispred zgrade u kojoj je živeo na Novom Beogradu sa suprugom i ćerkicom koja u to vreme nije imala ni godinu dana. Napadač mu je prišao s leđa i pucao u njega, dok je advokat sa sinom Petrom išao ka ulazu u zgradu. Potom je, navodno, počeo da beži ali se, kada je video da je advokat živ, vratio i ispalio još sedam hitaca u njega.