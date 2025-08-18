Slušaj vest

Mnogi pevači sa domaće scene nekada su imali ogromnu popularnost, pune klubove i hiljade obožavalaca, ali su baš u trenutku kada se činilo da će njihova karijera eksplodirati – odlučili da se povuku i krenu potpuno drugim putem. Neki su pronašli mir u inostranstvu, drugi pokrenuli sopstveni biznis, a bilo je i onih koji su iznenadili javnost privatnim odlukama.



Zoran Vanev

Publika ga pamti po numerama „Južna pruga“, „Lila“ i „Momak i po“. Nekada stalni gost najgledanijih emisija i festivalskih bina, danas živi mirno, daleko od reflektora. Sa porodicom se preselio u Švajcarsku gde radi u sektoru osiguranja, i retko se pojavljuje u javnosti.

Deen

Bivši član grupe „Seven up“ i predstavnik BiH na „Evroviziji“ važilo je za jedno od zaštitnih lica pop muzike na Balkanu. Međutim, Deen je pre nekoliko godina odlučio da život nastavi u Americi. Otvoreno je priznao da je tamo otišao zbog ljubavi i da sa svojim partnerom gradi novo poglavlje daleko od regionalne estrade.

Daniel Đokić

Početkom dvehiljaditih bio je jedan od najtraženijih mladih pevača. Snimao je duete, pojavljivao se u popularnim serijama i kratko bio u braku sa Danom Karić. Nakon toga odlučio je da se preseli u Nemačku, gde je nastavio da se bavi glumom, ali i drugim poslovima. Ipak, nije potpuno napustio Srbiju – često boravi na Zlatiboru, gde se uspešno bavi izdavanjem apartmana.

Milan Stanković

Nekadašnja tinejdž senzacija i jedan od najprepoznatljivijih izvođača sa prostora bivše Jugoslavije, Milan je pre nekoliko godina odlučio da se povuče iz muzičkog sveta. Umesto mikrofona, izabrao je mir duhovnog života i dugo boravio u manastirima. Posle toga je izgradio karijeru u Americi, gde je otvorio transportnu firmu. Počeo je sa jednim kamionom u Čikagu, a danas, prema navodima upućenih, poseduje čitavu flotu i uspešno vodi svoj biznis.

Braća Marković



Nikica i Sandro Marković bili su jedni od omiljenih muzičara devedesetih godina, a publika ih pamti po bendu „Prsluk“. Poslednji album snimili su 2007. godine, nakon čega su se povukli sa muzičke scene i krenuli potpuno različitim putevima.

Sandro je ostao u javnom životu – već gotovo tri decenije uspešno vodi emisiju „Prslook again“, a paralelno je izgradio i karijeru lekara specijaliste sportske medicine. Publika ga i danas redovno prati na malim ekranima.

Nikica je, s druge strane, odabrao mirniji život. Više se ne pojavljuje u medijima, već radi u svom rodnom Nišu, gde vodi ordinaciju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Braća su muzičke početke imali još 1987. godine u Splitu, u sastavu „Od srca“, sa kojim su svirali rok muziku i nastupali kao predgrupa na koncertima Dina Dvornika. Ratne godine preselile su ih u Niš, gde su 1994. osnovali „Prsluk bend“ sa prijateljem Vladom Milutinovićem, inženjerom zvuka.

Najveći uspeh postigli su 1999. godine, kada su objavili album „Objektivne laži“, a istoimena pesma ostala je njihov zaštitni znak. Poslednji singl „Letnja šema“ objavili su 2007, nakon čega su se povukli iz muzičkog sveta. Danas obojica žive porodično i srećno, iako su odavno zamenili reflektore drugačijim poslovima.

