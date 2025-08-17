Slušaj vest

Rijaliti program "Veliki brat" bio je prvi rijaliti koji je prikazan u Srbiji, a velikom brzinom je stekao ogromnu popularsnot.

Naime,Veliki brat je svakodnevno bio u komunikaciji sa svojim ukućanima, te su često imali prilike da slušaju njegov glas koji je sve intrigirao.

Velika tajna

Nedavno je otkrivena ova velika tajna, a iza ozbiljnog muškog glasa krila se sadašnja voditeljka Elite, Dušica Jakovljević.

- Bila sam urednica i smišljala sam zadatke za takmičare, a ono što niko nije znao je da sam i lično bila Veliki brat - rekla je voditeljka nedavno, a onda otkrila i da su mnoge učesnice bile zaljubljenje u nju zbog glasa.

- U to vreme mnoge učesnice rijalitija bile su zaljubljene u mene. Mislile su da sam muškarac i tek kada su izašle iz Velikog brata, shvatile su da ih je zavela jedna žena - završila je Dušica Jakovljević.

Interesantna porodična priča

Dušica Jakovljević može da se pohvali zanimljivom porodičnom lozom. Kako je Kurir već pisao, njen deda-stric Stojan Jakovljević bio je načelnik na Golom otoku, a pradeda je branio radio-stanicu beogradskih ilegalaca u okupiranom Beogradu, za vreme Drugog svetskog rata.

- Deda-stric voditeljke s Pinka Dušice bio je jedan od vodećih ljudi na Golom otoku, zatvoru za političke zatvorenike u posleratnoj Jugoslaviji (tada se to zvalo "prevaspitavanjem") - rekao je izvor Kurira.

Istorijski podaci

Partizanska porodica

Kontaktirali smo s voditeljkom rijalitija "Elita", potvrdila je naša saznanja i detaljno nam sve objasnila.

- Da, rođeni brat mog dede Branka je bio načelnik zatvora na Golom otoku i pukovnik republičke policije. Umro je davno pre mog rođenja. Drugi stric Drago je bio prvi posleratni diplomac Medicinskog fakulteta i, prema priči mog oca, znao je anatomiju ljudskog tela bez ijedne greške. Cela porodica je bila u partizanima i prošla kroz čuvene bitke na Neretvi i Sutjesci.

Ali to nije sve. Voditeljka je objasnila još zanimljivih istorijskih podataka:

- Pradeda-stric po liniji tatine majke, Đorđe Stefanović, držao je kafanu na Senjaku, nedaleko od "Šehera", a u podrumu ispod lokala je bila partizanska radio-stanica koju su Nemci tri godine tražili i nisu mogli da je nađu. Prva supruga mu je bila dvorska šnajderka, a druga ga je upropastila i potkazala da je gostio nemačke vojnike, što je bilo ravno izdaji. On je bio prijatelj Žanke Stokić i princa Đorđa - kaže Dušica.

Bogata porodična biografija

I ženska linija ima zanimljivu priču:

- Prababa Grozda je za vreme okupacije pomagala beogradskim ilegalcima (mnogo kasnije nazvanim "Otpisani"). Uprkos tome što je u bombardovanju 6. aprila izgubila kuću na Dorćolu, bez ikakve vesti o mužu, za koga je tek tri godine kasnije saznala da je odveden u zarobljeništvo, i četvoro male dece, aktivno je učestvovala u akcijama beogradskih rodoljuba: napadu na garažu, spasavanju Jelene Ćetković i mnogim drugim - otkrila je Dušica.

