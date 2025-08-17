Slušaj vest

Nekadašnja rijaliti učesnica Dragana Mitar nikada nije krila da je na sebi uradila brojne estetske intervencije, a kako se pisalo ukupno je potrošila oko 150.000 evra. Naime, Dragana je sada objavila snimak na Instagramu na kom doslovno ne liči na sebe, što su joj ljudi mahom i pisali na mrežama.

- Ovo više nije ista osoba. Šteta što je preterala sa operacijama, bila je mnogo lepa žena. I sada je lepa, ali ne liči na sebe - bio je samo jedan od komentara na mrežama.

Inače, nekadašnja modelsica Dragana Mitar verila se pre nešto više od godinu dana, a skoro je podelila fotografiju sa svojim izabranikom. On ju je odveo na putovanje u Pariz, a njihova slika na kojoj se ljube nasred ulice pobrala je brojne komentare, a jedan od njih glasio je:

- Neka vaša ljubav traje večno - stajalo je u objavi.

Usput, Dragana stalno svom izabraniku preko lica stavlja emotikon sa srcima, kako bi ga sakrila, što sada nije bio slučaj, te je jasno da je sigurna u to da je ljubav prava.