Slušaj vest

Nekadašnja rijaliti učesnica Dragana Mitar nikada nije krila da je na sebi uradila brojne estetske intervencije, a kako se pisalo ukupno je potrošila oko 150.000 evra. Naime, Dragana je sada objavila snimak na Instagramu na kom doslovno ne liči na sebe, što su joj ljudi mahom i pisali na mrežama.

- Ovo više nije ista osoba. Šteta što je preterala sa operacijama, bila je mnogo lepa žena. I sada je lepa, ali ne liči na sebe - bio je samo jedan od komentara na mrežama.

Dragana Mitar promenila lični opis Foto: Pritnsceen /instagram

Inače, nekadašnja modelsica Dragana Mitar verila se pre nešto više od godinu dana, a skoro je podelila fotografiju sa svojim izabranikom. On ju je odveo na putovanje u Pariz, a njihova slika na kojoj se ljube nasred ulice pobrala je brojne komentare, a jedan od njih glasio je:

- Neka vaša ljubav traje večno - stajalo je u objavi.

Usput, Dragana stalno svom izabraniku preko lica stavlja emotikon sa srcima, kako bi ga sakrila, što sada nije bio slučaj, te je jasno da je sigurna u to da je ljubav prava.

kurir.rs/blic

Ne propustiteStarsDEČKO DRAGANE MITAR VIŠE NIJE MISTERIJA! Do skoro ga krila ispod emotikona, sad pokazala njegovo lice: Evo kako izgleda (FOTO)
screenshot-20231123-115456.jpg
StarsVEROVATNO SVE IDU KOD ISTOG PLASTIČNOG HIRURGA: Nisu od istih roditelja, a liče jedna na drugu!!
Screenshot 2025-08-13 113352.jpg
StarsDRAGANA MITAR PROŠLA KROZ AGONIJU ZBOG OPERACIJA NOSA! U lice uložila 150.000 evra, a na jednom delu tela imala čak sedam zahvata
20240418-14-53-08redtv---bicesveuredu--redtv.rs--instagram-photos-and-videos.jpg
StarsPEVAČICA BILA U BRAKU SA 19 GODINA STARIJIM, RODILA MU SINA, A ONDA SE SAZNALA ISTINA: Bili su u otvorenom braku, ona sad IMA MLAĐEG DEČKA
screenshot-409.jpg