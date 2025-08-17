Slušaj vest

Mišljenje aplikacija koje su zasnivaju na veštačkoj inteligenciji veoma se uvažavaju, a ljudi često slušaju savete, kritike i oslanjaju se na nju.

Zbog toga smo veštačku inteligenciju upitali ko su najgore obučene žene na domaćoj estradi, a odgovori i obrazloženja su šokantni.

Indira Radić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Indira Radić – tokom većeg dela karijere nije pratila modne tokove; često je kombinovala ekstravagantne elemente bez mere, sa upadljivim detaljima i neuklopljenim stilovima, što su modni kritičari redovno zamerali.

Jana Todorović Foto: ATA images, Kurir, Printscreen Instagram

Jana Todorović – iako ima veliki broj fanova, modno je često kritikovana zbog previše „folkerskog glamura“: sjajni materijali, prevelike štikle, teški mejkap i frizure koje ne odgovaraju savremenim trendovima.

Bivši supružnici Slađa Delibašić i Đole Đogani Foto: Dragana Udovičić, Nemanja Pančić, Nemanja Nikolić

Slađa Delibašić – njen stil je često bio zastareo, sa kombinacijama koje deluju kao da su „zarobljene“ u devedesetima: neadekvatni materijali, krojevi i aksesoari koji ne prate savremenu estetiku

Maja Marijana Foto: Printscreen HypeTV, Damir Dervišagić

Maja Marijana – njen stil je dugo ostao u estetici ranih 2000-ih: sjajne tkanine, loši krojevi, i često previše naglašen dekolte ili figura na račun elegancije.

Stanija Dobrojević trenira Foto: Printscreen

Stanija Dobrojević – iako tehnički više pripada rijaliti nego muzičkoj sceni, često se pojavljuje u javnosti i medijima. Njen stil se bazira na ekstremno oskudnoj garderobi, često na ivici vulgarnog, što izaziva negativne modne komentare

Tijana Ajfon Foto: Kurir, Petar Aleksić

Tijana Ajfon – poznata po hiperprovokativnim kombinacijama i preteranom naglašavanju seksualnosti bez estetske ravnoteže

Vesna Zmijanac Foto: Printscreen, Dragan Kadić, Promo/Aleksandra Drobnjak

 Na drugom mestu je, navodno, Vesna Zmijanac, koja je u mladosti važila za nekoga ko diktira trendove. Mnogi je i dalje smatraju za ženu sa istančenim ukusom i visokim stilom, te je čitava lista pojavom njenog imena postala upitna. 

Vesna Zmijanac – iako je muzička legenda, modno često ne prati savremene tokove, a njene modne kombinacije se ponekad tumače kao nemarne ili anahrone. Ona je u mladosti važila za modnu ikonu, pa su se mnogi nadali da će i u zrelijim godinama biti pokretač trendova i korak ispred svih

Na prvom mestu je, po veštačkoj inteligenciji, što je apsolutno šokantno, pevačica Sandra Afrika.

Sandra Afrika Foto: ATAIMAGES, Damir Dervišagić

Sandra Afrika – često se oslanja na vrlo provokativan stil koji mnogi opisuju kao “klubsku modu iz 2000-ih”. Kombinacija previše lateksa, veštačkog sjaja i oskudnih komada ume da deluje neukusno.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsPIŠTOLJI, TUČE, NASILJE, PRETNJE... Horor priče sa nastupa naših pevača: "Ležali smo ispod stola, a onda je uletela policija"
stars.jpg
Stars"ČEKAM DAN KAD ĆE POČETI DA ZARAĐUJE" Jana otkrila čime će se njena ćerka baviti, imaju milione, a ona je odabrala ovu profesiju
t jana.png
StarsJANA SMRŠALA 14 KILOGRAMA ZA TRI MESECA: Izbacila OVE NAMIRNICE iz ishrane i skinula višak kilograma: Nisam nešto preterano luda da se izgladnjujem!
screenshot-20231028-172933.jpg
Stars"POTUČEMO SE, ALI SE POMIRIMO BRZO" Jana Todorović se sa ćerkom potuče u ovim situacijama: Krene da brlja i maže i onda ja nju boksom...
tanja savic.jpg

Barbara Bobak: Ceca i JK su mi dale isti savet Izvor: Kurir televizija