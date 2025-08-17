Slušaj vest

Mišljenje aplikacija koje su zasnivaju na veštačkoj inteligenciji veoma se uvažavaju, a ljudi često slušaju savete, kritike i oslanjaju se na nju.

Zbog toga smo veštačku inteligenciju upitali ko su najgore obučene žene na domaćoj estradi, a odgovori i obrazloženja su šokantni.

1/6 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Indira Radić – tokom većeg dela karijere nije pratila modne tokove; često je kombinovala ekstravagantne elemente bez mere, sa upadljivim detaljima i neuklopljenim stilovima, što su modni kritičari redovno zamerali.

1/10 Vidi galeriju Jana Todorović Foto: ATA images, Kurir, Printscreen Instagram

Jana Todorović – iako ima veliki broj fanova, modno je često kritikovana zbog previše „folkerskog glamura“: sjajni materijali, prevelike štikle, teški mejkap i frizure koje ne odgovaraju savremenim trendovima.

1/10 Vidi galeriju Bivši supružnici Slađa Delibašić i Đole Đogani Foto: Dragana Udovičić, Nemanja Pančić, Nemanja Nikolić

Slađa Delibašić – njen stil je često bio zastareo, sa kombinacijama koje deluju kao da su „zarobljene“ u devedesetima: neadekvatni materijali, krojevi i aksesoari koji ne prate savremenu estetiku

1/8 Vidi galeriju Maja Marijana Foto: Printscreen HypeTV, Damir Dervišagić

Maja Marijana – njen stil je dugo ostao u estetici ranih 2000-ih: sjajne tkanine, loši krojevi, i često previše naglašen dekolte ili figura na račun elegancije.

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević trenira Foto: Printscreen

Stanija Dobrojević – iako tehnički više pripada rijaliti nego muzičkoj sceni, često se pojavljuje u javnosti i medijima. Njen stil se bazira na ekstremno oskudnoj garderobi, često na ivici vulgarnog, što izaziva negativne modne komentare

1/9 Vidi galeriju Tijana Ajfon Foto: Kurir, Petar Aleksić

Tijana Ajfon – poznata po hiperprovokativnim kombinacijama i preteranom naglašavanju seksualnosti bez estetske ravnoteže

1/13 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Printscreen, Dragan Kadić, Promo/Aleksandra Drobnjak

Na drugom mestu je, navodno, Vesna Zmijanac, koja je u mladosti važila za nekoga ko diktira trendove. Mnogi je i dalje smatraju za ženu sa istančenim ukusom i visokim stilom, te je čitava lista pojavom njenog imena postala upitna.

Vesna Zmijanac – iako je muzička legenda, modno često ne prati savremene tokove, a njene modne kombinacije se ponekad tumače kao nemarne ili anahrone. Ona je u mladosti važila za modnu ikonu, pa su se mnogi nadali da će i u zrelijim godinama biti pokretač trendova i korak ispred svih

Na prvom mestu je, po veštačkoj inteligenciji, što je apsolutno šokantno, pevačica Sandra Afrika.

1/15 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: ATAIMAGES, Damir Dervišagić

Sandra Afrika – često se oslanja na vrlo provokativan stil koji mnogi opisuju kao “klubsku modu iz 2000-ih”. Kombinacija previše lateksa, veštačkog sjaja i oskudnih komada ume da deluje neukusno.

Kurir.rs