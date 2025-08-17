Slušaj vest

Sestre Kovač, Aleksandra i Kristina na našoj sceni poznate su kao ćerke Kornelija Bate Kovača, ali i kao talentovane kantautorke, pevačice i tekstopisci.

Na početku svojih karijera, čuvene sestre su svojom muzikom želele da obogate muzičku scenu u Srbiji.

20240519-13-37-01pogledajte-kako-su-izgledale-cuvene-sestre-na-pocetku-karijere.jpg
Foto: printscreen YT

Devedesete

One su devedesetih godina oformile grupu "K2", međutim, nakon osam godina rada, njih dve su krenule u različitim pravcima i započele solo karijere.

Prvi album pomenute grupe koja je harala devedesetih zvao se zvao kao i grupa "K2" i bio je pravi "bum" na našim prostorima.

20240519-13-41-16crna-ko-noc--youtube.jpg
Foto: printscreen YT

Njihovi singlovi "Hajmo u život", "Džangl Manija" i "Milo moje" postali su obavezan repertoar tinejdž generacije.

SEĆATE LI SE ČUVENE GRUPE "K2"?! Devedesetih su harale muzičkom scenom, evo zbog čega su svi obožavali njihove SPOTOVE Foto: printscreen YT

Devojčice ludele za momkom iz spota

Vrlo brzo nakon pojavljivanja osvojile su srca publike i postale omiljeni dvojac na muzičkoj sceni, a u jednom spotu glavnu ulogu je dobio Sergej Trifunović za kojim su devojčice ludele.

20240519-13-42-06k2--milo-moje--official-video-1995--youtube.jpg
Foto: printscreen YT

U pesmi "Milo moje" dobio je glavnu ulogu, a njegove romantične scene sa Kristinom mnogi pamte i dan danas. 

 Evo kako sestre Kovač izgledaju danas.

Evo kako danas izgledaju Aleksandra i Kristina Kovač Foto: Promo, Dragana Udovičić

