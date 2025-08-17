SEĆATE LI SE ČUVENE GRUPE "K2"?! Devedesetih su harale muzičkom scenom, a devojčice su zbog jednog top frajera iz spota ludele (FOTO)
Sestre Kovač, Aleksandra i Kristina na našoj sceni poznate su kao ćerke Kornelija Bate Kovača, ali i kao talentovane kantautorke, pevačice i tekstopisci.
Na početku svojih karijera, čuvene sestre su svojom muzikom želele da obogate muzičku scenu u Srbiji.
Devedesete
One su devedesetih godina oformile grupu "K2", međutim, nakon osam godina rada, njih dve su krenule u različitim pravcima i započele solo karijere.
Prvi album pomenute grupe koja je harala devedesetih zvao se zvao kao i grupa "K2" i bio je pravi "bum" na našim prostorima.
Njihovi singlovi "Hajmo u život", "Džangl Manija" i "Milo moje" postali su obavezan repertoar tinejdž generacije.
Devojčice ludele za momkom iz spota
Vrlo brzo nakon pojavljivanja osvojile su srca publike i postale omiljeni dvojac na muzičkoj sceni, a u jednom spotu glavnu ulogu je dobio Sergej Trifunović za kojim su devojčice ludele.
U pesmi "Milo moje" dobio je glavnu ulogu, a njegove romantične scene sa Kristinom mnogi pamte i dan danas.
Evo kako sestre Kovač izgledaju danas.
Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: