Nenad i Anđela su glavni favoriti za pobedu u Eliti 8

Anđela Đuričić gostovala je u emisiji "Narod pita" gde je progovorila o odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i otkrila kako je prošao susret sa njenom porodicom.

Bivša učesnica Elite otkrila je kako je izgledalo upoznavanje "budućeg zeta".

Nemaju zamerke

- Kako je bilo u Crnoj Gori? Šta kaže mama kad je upoznala potencijalnog zeta i šta kaže tata kad je upoznao potencijalnu snajku? - pitala je voditeljka.

- U Crnoj Gori nam je bilo prelepo. Odmah su kliknuli, lepo su se upoznali. Sve je proteklo lepo kako i treba da bude. Zamerke nemaju. Njima je najbitnije da sam ja srećna. Uvek mi je na kraju dana bio prijatelj, njegove kvalitete su prepoznali. Bili smo i kod njegovog tate. Bilo je super. Veliki pozdrav za njega. Samo nije stavio crveni tepih jer nije znao da dolazimo. Iznenadili smo ga - rekla je Anđela.

Ne odvajaju se i krckaju pare

Pobednik Elite 8 Nenad Marinković Gastoz i njegova devojka Anđela Đuričić, koja je bila drugoplasirana, ne odvajaju se otkako je završila Elita. Par svakodnevno pokazuje kako uživa u životu punim plućima i krckaju zarađen novac - 150.000 evra (prva nagrada 100.000, dok je druga iznosila 50.000 evra), a sada su objavili fotke kako su sinoć bili na nekoj rođendanskoj proslavi.

Njih dvoje su se lepo provodili na proslavi rođendana organizovanoj kraj bazen, a Gastoz je iskoristio priliku da snima sve vreme Anđelu i goste koji su đuskali i zabavljali se do sitnih sati. Anđela nije skidala osmeh sa lica i čini se d aje uživala u svakoj minuti, dok je njen dragi uživao u pogledu na nju.

Ona je podelila par Instagram storija sa lica mesta, na kojima smo videli pirotehniku i prelep bazen na žurki.

Pevačica Sara Reljić zabavljala je prisutne, koji su se ludo provodili do kasno u noć.

- Anđela i ja se ne podnosimo, mi smo i dalje u fejk vezi, imamo ugovor do septembra, kako ljubi kažu... Sve je fejk! Boli me d**e šta pričaju... Da sam prvi put u rijalitiju, pa 'aj, ovako... Anđela mi ne pravi ljubomorne scene, konstantno smo zajedno. Da li sam uplatio Terzi kredit? Jao, odmah neka frka, baš sam se smorio... - rekao je nedavno Gastoz, u svom stilu.

Anđela i Gastoz se ljube u javnosti: