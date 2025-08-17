Slušaj vest

Ruška Jakić u emisiji "Nije sve tako crno" govorila je o svim pobedama, padovima i borbama koje su joj obeležile život.

Poznata je po svojim viralnim rečenicama, a sada je otkrila još jednu tajnu uspeha.

"Nikad ne nosim zdravstvenu knjižicu"

- Svakome u životu se događaju loše stvari, treba se suočiti sa problemom.Svako vam uđe u život, uzme koliko hoće i ode, a uzima samo onoliko koliko dozoljavamo. Verujte da Bog ima zadnju reč, za sve što se događa ima neki razlog i tražite ga u sebi a ne u drugima - rekla je Ruška za Kurir i otkrila:

1/10 Vidi galeriju Ruška Jakić nekad i sad Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

- Misli su ključna stvar. Znate, kada kažete sebi, imam "koverat za crne dane", odmah šaljete poruku da će crni dani doći. E ja imam "koverat za uživanje". Nikada ne nosim zdravstvenu knjižicu, jer kada je god stavite u novčanik pomislite "Ne daj Bože da mi zatreba" i odmah šaljete lošu poruku. Ja ne mislim da će da mi zatreba zato je i ne nosim. Zato uvek govorim da lepo živim sa 1000 dinara i 1000 evra. Život je lep i ne postoji crno.

Prevara

Ruška je za Kurir govorila o najtežim trenucima u životu i načinu na koji ih je prevazišla, pa otkrila kako se suočila sa prevarom supruga.

- Kada sam saznala da me je muž prevario, dala sam mu 24 sata da izađe iz života, srca, kuće i vidnog polja... To sam ja, ponavljam treba imati hrabosti i biti u stanju doneti odluku koliko god ona bila teška. Kada sam se hemijski očistila, shvatila sam da je bio problem i u meni. U početku mu je bilo lepo da bude Ruškin muž, kasnije je to bio teret. Nakon godinu dana sam ga pozvala na kafu i rekla: "Nema veze što si me prevario, važno je da si bio divan otac mojoj ćerki, moja majka te je volela više nego svog sina. Bio si dobar". Tada je on počeo da plače... - govorila je Ruška i dodala:

1/14 Vidi galeriju Praznične fotografije koje su oduševile javnost Foto: Zorana Jevtić

- Kako da pljujem čoveka sa kojim imam dete, niko ga nije birao, ja sam. Odustali smo da budemo hrabri. Danas većina žena živi navodno u idealnim brakovima, a sa strane... Ja nikada nisam nikome bila ljubavnica, to je za mene poniženje. Zarad imovine i finansija ljudi ostaju u lažnim brakovima i to se prenosi na decu, generacijski se urušava porodica. "Glasam za ljubav ali se nekretnine vode na mene", tako je nastala moja čuvena rečenica - otkrila je čuvena novinarka.

Ruška o popularnosti na Tiktoku: