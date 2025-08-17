Slušaj vest

Aco Pejović i dalje radi punom parom, te i da za njega nema krize, kao kod nekih kolega kada su tezge u pitanju.

Naime, Aco tvrdi da ne može da pomogne onima koji se žale da ne rade, kao i da će uskoro na odmor.

Porodica na prvom mestu

- Za mene uvek ima posla. Nek se žali ko nema posla, šta da mu radim ja. Još večeras radim i posle sam slobodan, pa ću da se posvetim porodici - rekao je kratko Pejović.

Bukiran do Nove godine

Inače, Aco godinama radi bez pauze, te je ponovo boravio u Crnoj Gori tokom leta.

Iako je tek osmi mesec u godini on već ima zakazan i doček Nove godine.

- Sve zavisi od tempa i dana kako se dogovorilo. Ako su vezani dani kada se nastupa onda me stigne umor, pa uzmem dan dva da se odmorim, ali guram i izlazim na kraj. Sebe uvek dajem bez obzira da li je veliki klub ili mali, ili koncert. Ja te noći izbacujem iz sebe emociju koju imam i to je meni isto, sto ljudi ili dvesta hiljada ne pravim razliku, bitno da ljudi uživaju - rekao je Pejović.

