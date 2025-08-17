"ZA MENE UVEK IMA POSLA" Aco Pejović bukiran do Nove Godine: Neka se žale...
Aco Pejović i dalje radi punom parom, te i da za njega nema krize, kao kod nekih kolega kada su tezge u pitanju.
Naime, Aco tvrdi da ne može da pomogne onima koji se žale da ne rade, kao i da će uskoro na odmor.
Porodica na prvom mestu
- Za mene uvek ima posla. Nek se žali ko nema posla, šta da mu radim ja. Još večeras radim i posle sam slobodan, pa ću da se posvetim porodici - rekao je kratko Pejović.
Bukiran do Nove godine
Inače, Aco godinama radi bez pauze, te je ponovo boravio u Crnoj Gori tokom leta.
Iako je tek osmi mesec u godini on već ima zakazan i doček Nove godine.
- Sve zavisi od tempa i dana kako se dogovorilo. Ako su vezani dani kada se nastupa onda me stigne umor, pa uzmem dan dva da se odmorim, ali guram i izlazim na kraj. Sebe uvek dajem bez obzira da li je veliki klub ili mali, ili koncert. Ja te noći izbacujem iz sebe emociju koju imam i to je meni isto, sto ljudi ili dvesta hiljada ne pravim razliku, bitno da ljudi uživaju - rekao je Pejović.
Kurir/Blic
Aco Pejović sa porodicom: