Miroslav Ilić nedavno je progovorio o svom porodičnom stablu, dedinoj vojnoj knjižici koju čuva kao amajliju ali i reakciji svoje majke kada je postao član KPJ.

- Miroslav Ilić spada u red ikona narodne muzike čije pesme su obeležile generacije slušalaca širom bivše Jugoslavije. Svojom izuzetnom interpretacijom i specifilnim izrazom, Miroslav je stekao veliku popularnost i poštovanje, ostavljajući neizbrisiv trag u srpskoj muzičkoj kulturi. Njegove pesme poput "Božanstvena ženo", "Oj, Moravo, tiha reko" ostaju neprolazni klasici i oslikavaju bogatstvo njegovog umetničkog talenta. Na vrhuncu slave 80-tih godina bio je prvi pevač o kojem je trebalo da se snimi biopik.

- Osamdesetih godina, tamo negde 1982. godine radio sam sa čuvenim menadžerom Rakom Đokićem. U Novom Sadu je postojala producentska kuća Panonija, čini mi se. Tada su mi ponudili da snime filme po mojoj pesmi "Zavoleh devojku iz grada". Trebalo je kao tamo da se pojavim. Ja sam to odbio. Ne bih voleo da se snimi film o meni - izjavio je Miroslav Ilić u emisiji "Život kao takav" na Informer TV.

Pevač ponosan na poreklo

Ponosan na svoje korene, pevač se dotakao i svog porodičnog stabla istakavši koliko je važno sačuvati tradiciju i uspomenu na pretke i ono što su nam ostavili u amanet.

- Ja sam odavno tragao za tim ko sam i šta sam. Davnih godina sam čak angažovao jednog gospodina iz Ljiga da mi napravi porodično stablo, kako bih video odakle sam. Crkve su uglavnom izvori tih podataka i ne može da se ide mnogo unazad. Možda nekih 200 do 300 godina. Po tim podacima moji su bili u istočnoj Hercegovini. Tu je začeto stablo. Jedno vreme su proveli u Crnoj Gori, u brdima levo od Danilovgrada, u selu Vinići - otkrio je Miroslav.

