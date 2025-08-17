Slušaj vest

Starleta i nekadašnja učesnica "Parova" Sandra Meduza, koja je sama sebi dala taj nadimak, ostala je upamćena po mnogim lapsusima, ali i komičnim izjavama kojima je često zabavljala široke narodne mase.

Oni koji je ne prate na mrežama, sigurno je ne bi prepoznali danas.

Promenila se

Starleta Sandra Meduza skrenula je pažnju javnosti na sebe zbog blamova u kvizu znanja, a potom je bila i učesnica rijaliti programa "Parovi". Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Youtube

Ona se neko vreme nije pojavljivala u javnosti, a nove fotografije pokazuju da je estetskim korekcijama gotovo potpuno promenila lični opis.

Sudeći po fotografijama na Instagramu, Sandra Meduza više ne liči na sebe.

Inače ona je počela da zarađuje od golišavih fotografija. Naime, Sandra je je otvorila profil na sajtu Only Fansu gde naplaćuje intimne fotografije.

 Pogledajte dodatni snimak:

Sandra Meduza Izvor: instagram/sandra_meduza_privatni2